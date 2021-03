Hongkong: Es war einmal ihre Stadt

Dieses Schicksal teilt Wong mit vielen Hongkong-Aktivisten im Exil, eine schnell wachsende und vernetzte Gruppe, unter der auch bekannte Gesichter der Demokratiebewegung zu finden sind. Ray Wong, der 2015 eine Partei namens „Hongkong Indigenous“ gegründet hat, ist einer von ihnen. Auch Nathan Law, 27, der jüngste Abgeordnete in der Geschichte Hongkongs, musste sich ins Ausland absetzen. Ebenso die Aktivistinnen Joey Siu, 22, und Glacier Kwong, 24, die heute in den USA und in Deutschland leben.

Der britische Journalist Ben Bland hat diesen Mittzwanzigern 2017 ein Buch namens „Generation Hongkong. Identitätssuche im Schatten Chinas“ gewidmet. Anders als ihre Eltern, so Bland, wuchsen sie als Kinder nicht in der britischen Kolonie auf. Gleichzeitig ist ihnen die Lebensweise in Festlandchina fremd. Mehr noch: Sie jagt ihnen Angst ein. Sie sind mit einem freien, unzensierten Internet groß geworden und haben von einem westlich-liberalen Erziehungssystem profitiert. Jetzt, wo diese Errungenschaften auf dem Spiel stehen, sind sie alarmiert. Ihre Forderungen sind simpel. „Ich möchte nicht, dass die nächste Generation in einem autoritären Staat aufwächst“, sagt Ray Wong. In einer Zeit, in der illiberale Tendenzen auf dem Vormarsch sind, überzeugt das Menschen auf der ganzen Welt, die in ihren Ländern dasselbe Gefühl umtreibt: in Myanmar, Belarus, Russland und, wenn auch in schwächerer Form, in Europa.

Die „Generation HK“ hat sich weltweit Gehör verschafft wie keine andere. Aus störrischen Teenagern, die den Campus ihrer Universitäten besetzten, wurden junge Erwachsene, denen Politiker auf der ganzen Welt zuhören.

Nathan Law war 2019 für den Friedensnobelpreis nominiert. Im März sagte er als Zeuge im US-Senat aus. Die Aktivistin Joey Siu ist in der Hongkong-Dokumentation „Do not split“ zu sehen, die für einen Oscar nominiert wurde. Vergangene Woche kündigte die Regierung in Peking an, die Verleihung deswegen nicht im Fernsehen zu übertragen. Ihre Mitstreiterin Glacier Kwong schreibt eine Kolumne in der deutschen Tageszeitung „Die Welt“. Ray Wong hat von Göttingen aus ein Magazin mitbegründet, das Exil-Aktivisten auf der ganzen Welt vernetzt.