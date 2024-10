Israel wird zurückschlagen. So viel ist sicher. „Iran hat fast 200 Raketen in Richtung Israel geschickt. Wir werden darauf antworten. Wir wissen, wo wir wichtige Ziele ausmachen“, kündigte Generalstabschef Herzi Halevi an. Am Donnerstag legte Verteidigungsminister Joav Galant nach. Der Schlag werde „tödlich, präzise und überraschend“ sein.

Was ist das nächste Kapitel in der Vergeltungslogik im Nahen Osten?

US-Präsident Joe Biden hat bereits angekündigt, bei einem solchen Schlag nicht mitgehen zu wollen. Auf der anderen Seite: Was hält Netanjahu vom Alleingang ab? Er hat in den letzten Monaten wenig auf die westlichen Alliierten gehört und Aufrufe zu einer Waffenruhe in Gaza und im Libanon ignoriert.

„Wie viel Islamische Republik ist Fassade – und wie viel Realität?“, fragte unlängst die deutsche Journalistin Natalie Amiri in einem Gastbeitrag in der „Süddeutschen Zeitung“. Die Islamische Republik besteht seit 45 Jahren. Vielleicht, schreibt Amiri, hat sie nur deshalb so lange überlebt, weil das Theaterstück „Bedrohung durch die Mullahs“ von allen Beteiligten mitgespielt wurde. Ändert sich das jetzt?

Laut der Internationalen Atombehörde (IAEA) verfügt der Iran über wachsende Vorräte an Uran, angereichert auf bis zu 60 Prozent. Laut der IAEA reicht das für mehrere kleine Atombomben. Irans neuer Präsident Massud Peseschkian, seit Juli im Amt, gilt zwar als Reformer, der den Dialog mit dem Westen wiederbeleben will. Aber nicht er, sondern der Oberste Revolutionsführer Ali Khamenei hält im Iran die Zügel in der Hand. Hinter ihm stehen die Revolutionsgarden, die mächtigste Stütze des Regimes. „Die Revolutionsgarden sind ein Staat im Staat und deutlich stärker als die reguläre Armee“, sagt die österreichische Nahost-Expertin Petra Ramsauer. „Die Gardisten betreiben nicht nur das Atomprogramm, sondern sichern auch die Grenze des Iran. Damit sind sie ein wichtiger Player im Drogenhandel und internationalem Terrorismus geworden. Darüber hinaus befehligt die Revolutionsgarde Milizen im Ausland, darunter die Hamas und die Hisbollah.“

Die Achse des Widerstandes Bis April dieses Jahres galt: Der Iran greift Israel nicht direkt an, sondern über seine Stellvertreter. Diese sogenannte Achse des Widerstands umfasst neben der palästinensischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen auch die Hisbollah-Miliz im Libanon, die Huthi-Rebellen im Jemen, schiitische Milizen im Irak sowie das Assad- Regime in Syrien. Teheran koordiniert, finanziert und bildet Kämpfer aus. Ob auch jene Hamas-Terroristen, die am 7. Oktober Israel überfallen haben, ist unklar. Offiziell distanziert sich Teheran von dem Angriff. Ramsauer hält jedoch fest: „Der Angriff mit den Body-Cams, die die Grausamkeiten filmten, trug die Handschrift der Revolutionsgarden, die seit Jahren daran forschen, wie sich Social Media als Waffe einsetzen lassen.“ Doch die Bedrohung durch die Achse – sie wankt. Israel hat in den letzten Monaten mit gezielten Aktionen hochrangige Kommandeure eliminiert. Und damit kommt erstmals die Frage auf: Was kann Iran ohne seine Handlanger in der Region eigentlich ausrichten?

Eliminiert, einer nach dem anderen Bereits im Jänner wurde etwa Saleh al-Aruri, die Nummer zwei der Hamas, bei einem Drohnenangriff in Beirut getötet. Am 1. April kamen zwei ranghohe Generäle der Revolutionsgarden im iranischen Konsulat in Syrien ums Leben. Als Reaktion darauf startete der Iran am 13. April den ersten direkten Angriff auf Israel. Allerdings: Der Schlag gilt als symbolisch, weil er erstens angekündigt war und zweitens Drohnen zum Einsatz kamen, die deutlich langsamer fliegen als ballistische Raketen. Es dauerte Stunden, bis sie in den frühen Morgenstunden eintrafen. Israel reagierte mit einer ähnlich symbolischen Geste. Die Luftwaffe beschoss Irans Luftabwehr unweit von Atomanlagen und offenbarte damit eklatante Sicherheitslücken. Über den Sommer setzt Israel seine Abrechnungspolitik mit der Achse fort. Am 31. Juli wird der Chef des Hamas-Politbüros, Ismail Haniyeh, von einer Rakete mitten in Teheran getötet. Eine Demütigung für die Gastgeber. Denn Haniyeh hält sich in einem Haus auf, das von den Revolutionsgarden geschützt wird. Der Iran kündigt Rache an, aber dann passiert erst mal nichts. Auch nicht, als im Libanon Tausende Pager und Walkie-Talkies von Hisbollah-Kämpfern explodieren. Israels Geheimdienst Mossad war es offenbar gelungen, die Lieferketten zu infiltrieren und Kommunikationsgeräte mit Sprengstoff zu versehen. Das war auch eine Botschaft an den Iran, aber eine Antwort blieb aus.

© APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE Hassan Nasrallah © APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE Hassan Nasrallah

Nasrallahs Tod als Zäsur Bis zum 27. September, als Israel das Hauptquartier der Hisbollah in Beirut bombardiert und Hassan Nasrallah, mehr als 30Jahre lang Generalsekretär der Miliz, tötet. Er pflegte über Jahrzehnte enge Verbindungen zum iranischen Revolutionsführer Ali Khamenei. Die Achse hat damit einen ihrer wichtigsten Köpfe verloren. „Die Hisbollah ist das Kronjuwel schlechthin für den Iran und die mit Abstand militärisch potenteste Organisation innerhalb der Achse“, sagt der Iran-Experte Fathollah-Nejad. Teherans Reaktion erfolgte kurz darauf. Am 1. Oktober kam es zum zweiten direkten Angriff auf Israel mit über 180 ballistischen Raketen, also deutlich moderneren Waffen als im April. Auch diesmal gab es eine Vorwarnung, aber Israel hatte weniger Zeit. Millionen Menschen flohen im ganzen Land in Schutzbunker. Am Ende kam ein Mensch ums Leben. Ausgerechnet ein palästinensischer Gastarbeiter aus dem Gazastreifen, der im Westjordanland von herunterfallenden Raketenteilen erschlagen wurde. Jetzt sind Israel und Iran in einer gefährlichen Abschreckungsspirale gefangen. Vergessen scheint die Zeit, als Israel und der Iran Verbündete waren. In den 1950er-Jahren, unter der Herrschaft des Schahs Mohammad Reza Pahlavi, erkannte Iran die Unabhängigkeit Israels an, und israelische Spezialisten bildeten den iranischen Geheimdienst aus. Die islamische Revolution von 1979 änderte das. Das neue Regime rief offen zur Vernichtung des jüdischen Staates auf. Aus reiner Solidarität mit den unterdrückten Palästinensern? Nicht nur, sagt der Iran-Experte Fathollah-Nejad. Teheran strebe nach einer Vorreiterrolle in der islamischen Welt, und die Palästina-Frage diene dabei als Instrument. Dabei hat die iranische Bevölkerung wiederholt klargemacht, dass sie nicht in einen regionalen Krieg schlittern will. Das Regime mag militärisch hochgerüstet sein, aber seine soziale Basis ist schwach. „Geleakte Dokumente zeigen, dass das Regime davon ausgeht, dass 80 Prozent der iranischen Bevölkerung mit den Protesten im Jahr 2022 sympathisiert haben“, hält Fathollah-Nejad fest. Unter dem Slogan „Frau, Leben, Freiheit“ gingen damals Zehntausende auf die Straße und riskierten ihr Leben. Ausgelöst wurde die Protestwelle durch den Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini, die in Polizeigewahrsam gefoltert wurde und ums Leben kam. Der Grund: Ihr Kopftuch saß zu locker. „Der Iran sieht sich derzeit stärker von innen als von außen bedroht. Die größte Schwachstelle des Regimes bleibt seine eigene Bevölkerung“, so Nahost-Expertin Ramsauer. Noch mehr als vor dem Gegenschlag Israels fürchtet sich das Regime wohl vor einem Aufstand der eigenen Bevölkerung.