Kamala Harris: Wie lange hält der Hype?

Harris und Walz am 9. August in Arizona

Ein Grund, warum Harris derzeit so gut dasteht, ist also auch, dass Donald Trump überrumpelt wirkt und nicht weiß, auf welche Inhalte er setzen soll. „Biden hat Trump größer gemacht, als er ist. Harris macht ihn kleiner“, schrieb dazu der „New York Times“-Journalist Ezra Klein in einem Kommentar. Ihr Kampagnen-Team wisse, wie man selbst zum Gesprächsthema werde, anstatt immer nur zu reagieren.

Aber Trump arbeitet sich weiter an der Person Harris ab, was allerdings eher bei der eigenen Basis gut ankommt. Die liebt es, wenn er sie als „radikale Linke“ bezeichnet oder laut darüber nachdenkt, ob sie nur deswegen ausgewählt wurde, weil sie eine Frau sei und für Diversität stehe. Aber Wechselwähler, die sich noch nicht entschieden haben, könnten sich an diesem Stil, der oft frauenfeindlich und rassistisch anmutet, stören. Das war schon bei der Wahl 2020 so.

Und schließlich kommt der Satz, der von ohrenbetäubendem Jubel begleitet wird und im Internet viral ging, so wie seitdem zahlreiche Memes und Postings über Harris: „Glaubt mir also, wenn ich sage: Ich kenne den Typ Donald Trump.“

Während Trump wie ein angeschossener Bär wirkt, der wild um sich schlägt, greift Harris gezielt und überlegt an. Nach dem vereitelten Attentat auf Donald Trump, das ihm im Kreise seiner Anhänger eine Art Heiligenstatus verschafft hat, lenkt Harris den Fokus wieder auf ein Thema, das kurze Zeit in Vergangenheit geriet: Trumps zahlreiche Gerichtsprozesse. In ihrer Rolle als Staatsanwältin in Kalifornien habe sie sich „Kriminelle jeder Art“ vorgeknöpft, so Harris. Dann zählt sie auf: Betrüger, die Konsumenten geprellt hätten. Sexualstraftäter, die Frauen missbraucht haben, und Rechtsbrecher, die sich finanziell bereicherten.

Walz und Harris in Wisconsin am 7. August.

Wie steht sie in den Swing States da?

Dass die Rhetorik nicht nur in den eigenen Echokammern wirkt, sondern auch darüber hinaus, zeigen die jüngsten Umfragen. Am 21. Juli gab Joe Biden überraschend seinen Rückzug von der Wahl bekannt. In den darauffolgenden drei Wochen sind Harris’ Beliebtheitswerte nach oben geschnellt. Ende Juli gaben nur rund 37 Prozent der US-Amerikaner und Amerikanerinnen an, eine positive Meinung von ihr zu haben. Mittlerweile liegt dieser Wert bei 44 Prozent. Landesweit liegt Harris damit vor Trump.

Viel wichtiger, aber ist die Frage: Wie steht es um den Harris-Hype in den so wichtigen Swing States? Das sind jene Bundesstaaten, die in der Vergangenheit mal für die Republikaner und mal für die Demokraten gestimmt haben, also nicht klar einem der beiden politischen Lager zugeordnet werden können. Die Wahl am 5. November wird in Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, North Carolina, Arizona und Nevada entschieden.

Laut einer neuen Umfrage der „New York Times“ und des Siena-College-Instituts liegt Harris in den drei wichtigsten Swing States vorn, nämlich in Michigan, Wisconsin und Pennsylvania. Sie kommt dort auf eine Zustimmung von 50 Prozent, Trump auf 46 Prozent. Damit hat sie das Ruder herumgerissen. Trump lag in den drei Bundesstaaten stets gleichauf mit Biden oder darüber.