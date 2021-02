Saudi-Arabien und Iran: „Der Zorn ist groß“

profil: Wie kann man in so einer Situation die Außenpolitik außer Acht lassen? Steinbach: Saudi-Arabien hat noch nicht begriffen, was auf das Königreich in den letzten Jahren zugekommen ist. Zum einen haben sich die Vereinigten Staaten immer mehr von der arabischen Halbinsel zurückgezogen. Zum anderen hat der Atomdeal zwischen den USA und dem Iran für blankes Entsetzen in Riad gesorgt. Saudi-Arabien sieht sich jetzt genötigt, eine eigenständige Außenpolitik in der Region zu führen. Auch die Intervention im Jemen war bezeichnend für diese neue Vorgehensweise.