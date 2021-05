Krieg im Nordirak: Unter Drohnen

Doch hinter der Fassade sind die Spuren des Angriffs noch frisch. Kaiwan Kawa, 31 Jahre, steht in seinem Laden, hat die Ärmel hochgekrempelt und blickt zur Decke, wo Metallstriemen aus dem Beton ragen. Er ruft seinen siebenjährigen Sohn Hezhwan herbei, fährt ihm vorsichtig über den Kopf: „Sehen Sie hier, diesen Granatsplitter? Der liegt so nah an seinem Gehirn, dass er nicht operiert werden kann.“ Seine Tochter habe einen Gehörschaden erlitten, seine Frau, Peyman Talib, 31, ihr linkes Bein verloren. Bis heute sind an ihren Armen die roten Narben von den Verbrennungen zu sehen.