Hillary Clinton hat das Thema zuletzt nicht angesprochen. Vergangenen Sommer in Miami allerdings gesagt, dass sie das Embargo abschaffen würde. Pikant: Ehemann Bill Clinton, ursprünglich dem Dialog zugeneigt, hatte nach dem Abschuss zweier Brothers for the Rescue-Flugzeuge zur Rettung von Bootsflüchtlingen im Hinblick auf seine Wiederwahl das schärfste (auch völkerrechtlich umstrittene) Sanktionsgesetz, den Cuban Liberty and Democatric Solidarity Act (Cldsa) unterschrieben. Doch, wie meinte Senatorin Hillary 2008? "As goes Florida, so goes the nation.“ Die meisten Kubanoamerikaner residieren in den wichtigen "Swing States“ Florida, New Jersey und Nevada. Und die kubano-amerikanische Lobby ist überproportional in der Gesetzgebung vertreten: Von 100 Senatoren sind drei Kubanoamerikaner. Von 435 Kongressabgeordneten gehören fünf zur Cuban Community. Pernerstorfer: "Sie leben davon, dass sie ein Feindbild haben. Die eine Seite hat die andere genährt. Obwohl viele nicht ein Mal in Kuba waren. Marco Rubio und Ted Cruz sind die Söhne von Wirtschaftsemigranten, sie argumentieren, dass die eigene Familie von der Revolution betroffen war. Trump hat keine persönliche Beziehung zu der Insel.“