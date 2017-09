Machtkampf in der AfD: Petry boykottiert Bundestags-Fraktion

Kurz nach Einzug ins Parlament offenbart sich die Spaltung der rechtspopulistischen AfD. In der Bundespressekonferenz in Berlin kommt es zum Eklat: Die Ko-Parteichefin Frauke Petry will der AfD-Fraktion im Bundestag nicht angehören und verlässt den Raum.