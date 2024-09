Um zu verstehen, warum Gao Zhen, geboren 1956, und Gao Qiang, geboren 1962, diese und andere ungewöhnliche Skulpturen von Mao produzieren und weshalb der chinesische Staat plötzlich so harsch darauf reagiert, muss man beide Geschichten erzählen. Die der beiden Brüder und die der Veränderungen Chinas in den vergangenen Jahren.

Die Karriere

Die Karriere der Brüder Gao beginnt in Jinan, der Hauptstadt der an der ostchinesischen Küste gelegenen Provinz Shandong. Eine Freundin der beiden, die nicht namentlich genannt werden möchte, erinnert sich, wie sie Gao Zhen und Gao Qiang vor 25 Jahren kennenlernte. Sie war damals Mitarbeiterin einer privaten Galerie für moderne Kunst in Shandong. Die Brüder Gao hatten sich bereits einen Namen als politisch aktive Avantgarde-Künstler gemacht und luden im Jahr 2000 sie und andere Leute aus der Kunstszene in ihr Atelier in Jinan ein, um eine neue Arbeit zu präsentieren. Es handelte sich um eine Art großen Schrank, in dessen Fächer und Abteile sich nackte Menschen hineinzwängten, von denen manche einander an den Händen hielten. Das beklemmende Ensemble bekam den Namen „Sense of Space“ (etwa: Raumgefühl), die einzelnen Varianten der Serie hießen „Gebet“, „Warten“, „Angst“ oder „Schmerz“.

Die Kunst der Brüder Gao war von Anfang an eine kritische Verarbeitung der politischen sowie der gesellschaftlichen Umstände Chinas, und damit das, was von zeitgenössischen Künstlern zu erwarten ist. Doch den Verantwortlichen der Sozialistischen Volksrepublik ist ein solcher Zugang suspekt, denn er thematisiert politische Unzufriedenheit. So stieg zwar der Bekanntheitsgrad der Brüder Gao innerhalb der chinesischen und bald auch internationalen Kunstszene, doch öffentliche Ausstellungen stießen auf Hindernisse. Immerhin konnten Gao Zhen und Gao Qiang von ihrer Kunst leben.

In den Nullerjahren wandten sich die Brüder Gao einem besonders heiklen Thema zu: der Geschichte Mao Zedongs und der von ihm verantworteten „Kulturrevolution“, die in den Jahren 1966 bis 1976 die Gesellschaft von „alten Denkweisen“ säubern sollte und Hunderttausende, nach manchen Schätzungen auch Millionen Menschen das Leben kostete. Auch der Vater der Brüder Gao wurde damals, im Jahr 1968, als „Klassenfeind“ denunziert und von der Polizei verhaftet. In einem Interview äußerte sich Gao Zhen über diesen Vorfall, der die Familie geprägt hat: „Unser Vater war ein normaler Fabriksarbeiter. Wir wissen bis zum heutigen Tag nicht, ob er Selbstmord begangen hat, wie uns die Behörden mitteilten, oder ob er in Haft getötet wurde.“

„Maos Schuld“

„Mehr als drei Jahrzehnte nach dem tragischen Vorfall beschlossen die beiden Künstler, ihre persönliche Erfahrung, die sie mit vielen Landsleuten teilen, auf ihre Weise zu verarbeiten. Sie schufen mehrere Skulpturen, die Mao auf eine Weise zeigten, die in China ein Tabu brach: Mao mit Brüsten und einer Pinocchio-Nase, der auf einem Lenin-Kopf balanciert („Miss Mao“); sieben Mao-Figuren, von denen sechs mit Gewehren auf Jesus Christus zielen, während die siebte noch zögert („Die Erschießung Christi“); und schließlich: Mao auf Knien, der um Verzeihung zu bitten scheint – „Maos Schuld“. Sie wollten Mao nicht als göttliche Figur darstellen, wie der „Große Vorsitzende“ meist präsentiert wird, „sondern ihn als reale Person zeigen“, sagte Gao Zhen 2011 in Kansas City anlässlich einer ersten Ausstellung in den USA.

Mao, den Unantastbaren, als angreifbare, zwiespältige, lächerliche, reumütige Gestalt zu interpretieren, ist im Kontext der zeitgenössischen Kunst eine Vorgangsweise, die fast logisch erscheint. Stereotype zu brechen, zu hinterfragen und zu provozieren, gehört zu ihren Aufgaben. Der chinesische Staat aber baut auf einem Wertesystem auf, in dem patriotische, politisch erwünschte Einstellungen gegenüber der Freiheit der Kunst Vorrang genießen. Wer Inhalte produziert, die der Ideologie der Kommunistischen Partei zuwiderlaufen, riskiert Zensur, im schlimmsten Fall polizeiliche Verfolgung. Dennoch gelang es den Brüdern Gao, ihre Arbeit fortzuführen. Sie halfen sich auch mit Tricks.

Die Bronze-Statue „Maos Schuld“ etwa bestand aus zwei Teilen – dem Kopf und dem Körper. Nicht etwa aus künstlerischen Gründen, sondern um die beiden Teile getrennt voneinander lagern zu können. Jeder für sich genommen war ja völlig unverfänglich. Nur wenn das Kunstwerk präsentiert wurde, setzten seine Urheber Kopf und Körper zusammen. Öffentliche Ausstellungen ihrer Arbeiten waren in China nicht möglich. Die eingangs zitierte Bekannte der Brüder erzählt, dass Einladungen zu privaten Präsentationen immer erst kurz vor dem Event an Interessierte verschickt wurden, um die Veranstaltung vor den Behörden geheim zu halten.