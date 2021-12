Menschen des Jahres: Was wurde aus … Giorgos Papandreou?

Nach seinem Ende an der Spitze von Regierung und Partei blieb Papandreou Vorsitzender der Sozialistischen Internationalen (eine Funktion die er seit dem Jahr 2006 einnimmt) und behielt auch sein Parlamentsmandat nach den beiden Wahlen von 2012. Ansonsten trat er bis Ende 2014 politisch nicht in Erscheinung. Nachdem am 29. Dezember 2014 die Präsidentschaftswahl scheiterte und für den 25. Januar 2015 Neuwahlen festgesetzt wurden, verkündete er am 2. Januar sein Vorhaben, eine neue Partei zu gründen. Die Partei namens Kinima Dimokraton Sosialiston wurde am Folgetag in der Aula des Benaki-Museums gegründet. Die neue Partei verfehlte jedoch den Sprung über die Drei-Prozent-Hürde.