Das schreckt eine wachsende Anhängerschaft aber nicht davor ab, ihnen und anderen Politikern ähnlichen Zuschnitts das Vertrauen zu schenken. Ganz im Gegenteil: In Ungarn verfügt Viktor Orbán ( Fidesz) seit Jahren über eine komfortable Parlamentsmehrheit, in Polen regiert seit 2015 die PiS von Jarosław Kaczyński. In Österreich, Italien und den Niederlanden liegen die Parteien von Heinz-Christian Strache ( FPÖ), Beppe Grillo (M5S) und Geert Wilders ( PVV) in den Umfragen an erster Stelle. In Deutschland ist die von Frauke Petry geführte AfD mittlerweile in zehn Landtagen (Anmerkung: in einer früheren Version war hier irrtümlich von "Landesregierungen" die Rede) vertreten und hält einen Sitz im EU-Parlament.