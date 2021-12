Polens Kriegsrecht und die Spaltung des Landes

Von Otmar Lahodynsky



Am 13.12.1981 wurde das Kriegsrecht in Polen verhängt und die erste unabhängige Gewerkschaft im kommunistischen Teil Europas, die „NSZZ Solidarnosc“ mit über zehn Millionen Mitgliedern von der eigenen Armee gewaltsam aufgelöst. Dutzende Menschen wurden bei gewaltsamen Aktionen getötet oder verletzt, zehntausende Funktionäre –darunter Solidarnosc-Chef Lech Walesa, späterer Friedensnobelpreisträger- verhaftet.

General Wojciech Jaruzelski, damals auch Ministerpräsident und KP-Chef, hatte die Verhängung des Kriegsrechts schon Monate vorher geplant, um die wachsende Macht der freien Gewerkschaft zu brechen. Ob er dazu vom Kreml gezwungen wurde, blieb unklar.

Ich erlebte als profil-Reporter die Verhängung des Kriegsrechts als einziger anwesender Journalist aus Österreich in Warschau. 1980 hatte mein Kollege Erhard Stackl über die Gründung der Solidarnosc in der Danziger Leninwerft berichtet, 1981 übernahm ich, als Stackl mit Einreiseverbot belegt wurde. Der damalige profil-Chefredakteur Peter-Michael Lingens befürchtete einen Einmarsch sowjetischer Truppen wie 1956 in Ungarn, 1968 in der CSSR oder 1979 in Afghanistan und gab die Anweisung, dass ständig ein profil-Reporter in Polen anwesend sein müsse. Er sollte Recht behalten, aber es war die polnische Armee, die die Hoffnungen vieler Polen auf ein Leben in Freiheit und Würde– wie auch vom polnischen Papst Johannes Paul II gepredigt– zerstörte.

An diesem eiskalten Sonntag waren –wie im ganzen Land- an wichtigen Plätzen in der Hauptstadt Panzerwagen aufgefahren. Armeetrupps und Einheiten der Sonderpolizei ZOMO patroullierten auf den Straßen. Vor der von der Polizei abgeriegelten Zentrale der Solidarnosc in der Mokotowska-Straße versammelten sich Demonstranten. Vom Balkon einer Wohnung hielt ich die Szene mit meiner Kamera fest. Eines dieser Dias ließ ich nach Wien schmuggeln. Es landete auf den Titelseiten von „TIME“-Magazine, „Paris Match“, „Espresso“ und weiteren Magazinen.