profil-Morgenpost: „Reden Sie nicht, wenn ich Sie unterbreche”

Unsere „Außenpolitiker” Robert Treichler und Martin Staudinger durchlebten diese Woche einen Film mit dem Arbeitstitel „Schlaflos am Leopold-Ungar-Platz”, werkten sie doch fieberhaft (oopsie, ein Adjektiv, das momentan so gar nicht gesellschaftsfähig ist) an der kommenden Trump-Coverstory, die in gewohnt nonkonformistischer Manier auch jene Gründe untersucht und analysiert, warum man Trump heute überhaupt noch wählen könne. In einer Vorort-Reportage wurden auch unverdrossene Trump-Fans nach ihren Motiven befragt. Mary Small (die Dame heißt wirklich so), die prototypische kleine Frau in Wählerstromanalysen, seufzte da noch immer verliebt: „Er ist einfach ein Wundertäter.”

Täter stimmt in jedem Fall. Ich stellte mir in einem Text die Frage, warum Donald Trump, im Gegensatz zu seinen Gesinnungskollegen in Frauenfeindschaft Harvey Weinstein und Bill Cosby, die zahllosen Anzeigen und Vorwürfe, was Belästigung, Nötigung und auch Vergewaltigung von Frauen betrifft, so unbeschadet überstehen konnte.

Das Anton Kuh-Zitat „Wie sich der kleine Moritz die Weltgeschichte vorstellt – genau so ist sie” greift auch hier: Außergerichtliche Einigungen, vergoldete Unterschriften unter Schweigeklauseln, keine oder mangelhafte Beweise, Verjährung und natürlich Angst. Trump beschäftigt ein Team von rund 200 Anwälten, für die seit den 1980er Jahren diese Vorwürfe in allen erdenklichen Schweregraden zum Arbeitsalltag gehören.

Knapp nach der Scheidung hatte ich vor vielen Jahren Trumps erste Frau interviewt. Ivana Trump diagnostizierte ihrem „Ex” damals die Psyche „eines störrischen Kindes, das kein Unrechtsbewusstsein hat.” Und sehr schnell sehr unkontrolliert wütend werde, „wenn irgendetwas gegen ihn läuft.”

Ihr Bonmot „Don't get mad, get everything” ziert inzwischen als Ermunterungsparole viele Scheidungskanzleien.

Auf Twitter hatte Trump bereits 2012 sein Lebensmotto verraten: „Wenn mich jemand angreift, gibt es sofort die Retourkutsche. Und das 100 Mal stärker, als erwartet.” So sad, aber tatsächlich keine Überraschung.

