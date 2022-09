Queen Elizabeth II.: „Ein strahlendes Licht in der Geschichte“

Elizabeth war 25, bereits zweifache Mutter, als ihr Vater, George VI., seinem Krebsleiden erlag, und ihr auf einer Reise nach Kenia die Nachricht überbracht wurde, dass sich ihr Leben von nun an um 180 Grad wenden würde. Auf den Job war sie nie vorbereitet worden, hatte sich doch ihr Onkel, Edward VIII., 1936 aus dem Königsein abgemeldet, um die bereits geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten. Doch damit nicht genug, er fand auch die Nazis nicht unsympathisch und veranstaltete später Geburtstagsparties für seine Möpse.

Die Queen, die in ihren Hochzeiten 530 Termine jährlich absolvierte und nie ohne Handschuhe ihre jeweilige Residenz verließ, sowie Konversationen gerne über den aktuellen Wetterstatus der Region eröffnete, stand unverwüstlich und unkorrumpierbar wie ein Fels in der Brandung, selbst wenn ihre Kinder, Schwiegerkinder und Enkel die Boulevardpresse beständig mit neuen Fettnapf-Auftritten, Ehebrüchen und Skandalen fütterten. Dass die Kinder und Enkelkinder das Image der Königfamilie mit großer Verlässlichkeit ramponierten, wenn nicht zertrümmerten, nahm sie nach außen hin mit Fassung. Wie es in ihrem Inneren aussah, wusste niemand. Die amerikanische Autorin Tina Brown konstatiert in ihrem im letzten April erschienenen Enthüllungsbuch „The Palace Papers“: „Wenn Kinder eine Mutter durch ihr Benehmen umbringen könnten, wären das definitiv die der Queen. Wir sehen hier diese unglaublich bemerkenswerte Frau, die all ihre Kräfte sammelt, um irgendwie durch das „Platinum Jubilee“ zu segeln, während dieser Kübel von Schmutz über ihre Familie geschüttet wird.“ Wobei man hinzufügen muss: Die Familie kübelte auch mit.

Denn nach dem Megxit, also Harrys und Meghans Emigration in die USA, verlangte ihr das Schicksal einen noch größeren Härtetest ab, als ihr Lieblingssohn Andrew, der Herzog von York, im Verdacht stand, ein damals minderjähriges Mädchen aus Jeffrey Epsteins Menschenhandels-Ring missbraucht zu haben. Die Königin zahlte 14 Millionen Euro aus ihrer Privatkasse für eine außergerichtliche Einigung und erschien bei einem Memorialservice zu Ehren von Prinz Philip demonstrativ von Andrew gestützt in der Kirche. Ungeachtet dessen, dass sich Andrews davor gegebenes Rechtfertigungsinterview im Fernsehen zu einem PR-Supergau entwickelt hatte.

Dass die Queen durchaus auch Humor und Bodenständigkeit besaß, beschreibt die langjährige „Vanity Fair“-Chefredakteurin Tina Brown in ihren kürzlich erschienen „Palace Papers“ immer wieder. Als sie hörte, dass der Rockstar Ozzy Osbourne beim inzwischen legendären Konzert „Party At The Palace“ anlässlich des goldenen Thronjubiläums auftreten wolle, ließ sie ihren Staff wissen: „Das geht schon in Ordnung, solang er keiner Fledermaus den Kopf abbeißt.“