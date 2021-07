Lange Zeit hat sich die Welt kaum dafür interessiert, was in Afghanistan passiert. Jetzt steht das Land am Hindukusch wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Vergangene Woche häuften sich die Nachrichten: Bei einer Geberkonferenz in Brüssel hat die internationale Gemeinschaft Kabul für die kommenden vier Jahre Finanzhilfen in Höhe von 15,2 Milliarden Dollar zugesagt. Im Gegenzug für die Unterstützung werden von Afghanistan stärkere Reformanstrengungen im Bereich der Menschenrechte und der Korruptionsbekämpfung verlangt. Nicht nur das: Brüssel drängt Kabul, ein gerade unterschriebenes Rückübernahmeabkommen in die Praxis umzusetzen. Vor dem Brüsseler Ratsgebäude, in dem die Konferenz tagt, marschierten vergangenen Mittwoch afghanische Flüchtlinge auf, um gegen diesen Plan zu protestieren: " Afghanistan ist kein sicherer Herkunftsstaat“, hieß es auf ihren Transparenten.