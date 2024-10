Rechen gegen Waldbrände: Welcher „Head of Austria“ gab Trump diesen Tipp?

Vergangenen Freitag, vier Jahre nach dem ominösen Fox News-Interview, kommt Trump erneut auf Österreich zu sprechen – und wieder auf das Thema Wald. Kurz vor der anstehenden US-Wahl am kommenden Dienstag, den 5. November, war der republikanische Präsidentschaftskandidat zu Gast im populären Podcast „The Joe Rogan Experience“. Rund drei Stunden wurde er von Moderator Joe Rogan interviewt, um die 15 Millionen Menschen hörten zu.

Angesprochen auf die verheerenden Waldbrände, die auch 2024 wieder in Kalifornien wüteten, sagte Trump: „I was with the Head of Austria. He said, you know, it's a shame. I see all these forest fires in California, and all they have to do is clean their forests – meaning, rake it up, get rid of the leaves. You know, leaves that have been sitting there for five years, and get rid of the fallen trees.“ („Ich habe mit dem österreichischen Staatsoberhaupt gesprochen. Er sagte: Wissen Sie, es ist eine Schande. Ich sehe die Waldbrände in Kalifornien und alles, was man dort tun müsste, ist, die Wälder zu säubern – das heißt, zusammenrechen, Blätter entfernen. Wissen Sie, Blätter, die dort schon seit fünf Jahren liegen, beseitigen, genauso wie umgestürzte Bäume.“)

Auf profil-Anfrage verneinten sowohl Bundeskanzler Nehammer als auch Bundespräsident Van der Bellen, dass sie je ein solches Gespräch mit Donald Trump geführt hätten.

Und genau hier kommt Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz ins Spiel. Während seiner Amtszeit traf er Donald Trump zwei Mal. Ob sie damals über den Zusammenhang von Waldbränden und schlechtem Forstmanagement gesprochen haben, und ob Kurz sinngemäß den Tipp gab, einmal ordentlich Kaliforniens Wälder zusammenzurechen, wollte man profil nicht beantworten. Kurz’ Sprecher ließ die diesbezügliche Anfrage bis Redaktionsschluss unkommentiert.

Schweigen im Walde.