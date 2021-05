Republikaner versus Unionisten: 100 Jahre Nordirland in Bildern

Iren demonstrieren 1921 in der Downing Street in London. Die Teilung Irlands zwischen den sechs nordöstlichen Grafschaften und dem Rest Irlands fand am 3. Mai 1921 gemäß dem Government of Ireland Act 1920 statt. Nach dem Unabhängigkeitskrieg und dem im Juli 1921 ausgerufenen Waffenstillstand verhandelten Vertreter der britischen Regierung und die irischen Vertragsdelegierten in London den Anglo-Irischen Vertrag, der am 06. Dezember 1921 unterzeichnet wurde: Der Süden wurde zum Irischen Freistaat.