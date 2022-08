Russischen Touristen die Einreise verbieten? Ja, sagt Benjamin Tallis

Tallis ist Analyst mit Schwerpunkt auf europäischer Sicherheitspolitik. In Kürze erscheint sein Buch „Security, Mobility and Crisis in the Enlarged EU and Its Eastern Neighbourhood“. Der Brite, der an der Universität Manchester in Internationalen Beziehungen promoviert hat, arbeitete zuvor bei der Hertie School, am Institute of International Relations in Prag sowie für die EU in der Ukraine und auf dem Balkan.