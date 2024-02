Sicherheitsexpertin: „Wir haben uns selbst entwaffnet“

Ich halte diesen Vorschlag für nicht zielführend. Wir haben bereits zwei nukleare Staaten in Europa – Großbritannien und Frankreich. Man sollte zuerst darüber sprechen, wie man diese Staaten stärker in der europäischen Verteidigung verankern könnte.

Hier gilt ebenso wie beim Bündnisfall: Die nukleare Abschreckung basiert auf Vertrauen. In diesem Fall: Sind die Amerikaner bereit, Philadelphia gegen Mannheim zu tauschen? Also: Sind sie bereit, für eine deutsche oder estnische Stadt einzustehen? Zu 100 Prozent sicher kann man da nie sein. Aber mit einem Präsidenten Trump wäre das Vertrauen noch stärker unterminiert. Es geht also weniger um die Frage, ob die USA ihren nuklearen Atomschirm in Europa abziehen, als um die Frage, ob die Amerikaner überhaupt bereit sind, diese Waffen einzusetzen.

Die USA hat Atomwaffen in Europa stationiert. Ist dieser Schutzschirm durch Trump in Gefahr?

Frankreich hat drei Mal so viele Atomwaffen in Europa wie die USA. Ihr Kollege Frank Sauer vom Podcast „Sicherheitshalber“ schlug vor

Franke

Das ist der Punkt, auf den ich hinauswill. In Frankreich gilt der Grundsatz: Das Nukleare teilt sich nicht. Frankreich würde nicht, wie die USA, plötzlich Atombomben in Deutschland stationieren. Aber worüber Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sehr wohl bereit ist zu reden, ist Frankreichs Beteiligung an der nuklearen europäischen Abschreckung. Also beispielsweise gemeinsame Trainings. Es ist kompletter Irrsinn zu glauben, dass sich Brüssel mal so eine Atombombe anschaffen kann. Da habe ich schon die verrücktesten Sachen gehört, zum Beispiel einen rotierenden Atom-Koffer in der EU. Das geht doch schon allein deswegen nicht, weil wir vier neutrale EU-Länder haben, darunter Österreich, die dem Atomwaffen-Verbotsvertrag beigetreten sind.

Und wenn sich nur gewisse EU-Länder solche Waffen anschaffen?

Franke

Auch das halte ich für absurd. Das würde einen Präzedenzfall setzen, der fatal wäre. Dann kann ja jedes andere Land auf der Welt kommen und sagen: Wenn sich Deutschland eine Atombombe anschafft, dann hole ich mir auch eine. So eine Dynamik will niemand. Außerdem geht Deutschland gerade in die komplett andere Richtung, indem es dabei ist, seine nukleare Energie abzuschaffen. Und als Land, das den Ersten und Zweiten Weltkrieg zu verantworten hat, stellt man sich auch nicht so einfach hin und sagt: Wir holen uns die Atombombe. Aufgrund seiner Geschichte hat Deutschland generell eine sehr spezielle Sicht auf alles, was Militär und Verteidigung anbelangt. Vor allem meine Generation, die nach dem Kalten Krieg geboren wurde.

Was ist das für eine Generation?

Franke

Die Millennials, die nach 1989 groß geworden sind, haben gelernt, dass das Militärische nie die Antwort sein kann. Diese Ideologie haben wir uns in den letzten 30 Jahren geleistet, mit der Überzeugung, eine liberale Weltordnung werde sich durchsetzen, und der Hoffnung, dass sich internationaler Wettbewerb nur noch wirtschaftlich vollzieht. Wir haben uns strategisch entwaffnet und praktisch auch. Dabei brauchen wir eine fähige Bundeswehr, damit wir sie nie einsetzen müssen. Wenn man stark ist, dann ist es unwahrscheinlicher, dass man angegriffen wird.