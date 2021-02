Terroranschlag in Halle: Wie ich das Attentat in der Synagoge erlebt habe

Am Mittwoch, dem 9.Oktober gegen 12.16 Uhr hat ein schwerbewaffneter rechtsextremer Angreifer in Halle in Sachsen-Anhalt zwei Menschen erschossen. Zuvor hat der 27-jährige Täter versucht, eine Synagoge zu stürmen. Er scheiterte aber an der verriegelten Eingangstür. profil-Mitarbeiterin Christina Feist war eine von rund 60 Menschen, die an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, in der Synagoge ausharren musste. Im Gespräch mit Stephan Wabl erzählt sie ihre Geschichte.