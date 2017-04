Die Türkei und wir/ Türkiye ve biz

Es ist ein Scheitern für alle Beteiligten: Die Türkei und Europa entfernen sich immer weiter voneinander. Der zunehmend autoritär regierende Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan greift mit einem Verfassungsreferendum nach noch mehr Macht, in der EU würden viele dem Land am liebsten den Rücken kehren.

Am Anfang war Europa – als Vorbild und als Ziel. Als Mustafa Kemal Atatürk in den 1920er-Jahren mit einer radikalen Modernisierung der Türkei begann, tat er das zwar mit durchaus autoritären Mitteln, aber er orientierte sich an der westlichen Demokratie. Der Republikgründer war fasziniert von der Französischen Revolution und den Werten der Aufklärung: „Es gibt verschiedene Kulturen, aber nur eine Zivilisation – die europäische."

Ah, Türkiye!

Tüm katılımcılar başarısızlığa uğradı: Türkiye ile Avrupa gitgide birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Gittikçe otoriterleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa referandumu ile daha fazla güce ulaşmak istiyor. Avrupa Birliği içinde ise, bir çok ülke Türkiye’ye sırtını dönmeye hazır.

Bu metin, Martin Staudinger, Robert Treichler ve Christoph Zotter tarafından kaleme alınmıştır.

Avrupa, başlangıçta örnek ve hedef olarak bulunuyordu. Mustafa Kemal Atatürk 1920’li yıllarda Türkiye’yi radikal bir şekilde modernize etmeye başladığında, bunu şüphesiz ki otoriter yöntemlere başvurarak yapmış, ancak bu hareketin yönünü de Batı Demokrasisi’ne çevirmişti. Cumhuriyetin kurucusu „Fransız Devrimi“ ve „Aydınlanma Çağı“ değerlerine hayrandı: Bir biyografiye göre, Atatürk’ün „Kültürler çeşitlidir ancak sadece bir tane medeniyet vardır. Avrupa medeniyeti” dediği belirtiliyor.

