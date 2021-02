UN-Klimavertrag: „40 Grad sind auch in Österreich keine Ausnahme mehr“

profil: Wenn es gelingt, den Temperaturanstieg unter zwei Grad Celsius zu halten. Ist der Klimawandel doch noch zu stoppen? Staudinger: Der Trend geht auch mit den zwei Grad deutlich nach oben. Das heißt unter anderem längere Dürreperioden in Europa. Die 40 Grad im Sommer sind dann auch in Österreich keine Ausnahme mehr, sondern die Regel. Bei uns sind diese Hitzeperioden ja noch zu verkraften, in anderen Ländern gibt es dadurch aber massive Probleme mit der Wasserversorgung. Wie sich das Ganze gesellschaftspolitisch auswirkt, wird man noch sehen. Das kommt darauf an, wie stabil die politischen Verhältnisse im Einzelfall sind. Wenn die nachhaltige Entwicklungshilfe, die parallel zum Klimavertrag beschlossen wurde, greift, könnte man damit viel ausgleichen.