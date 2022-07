An der Front in der Ukraine: Unter Beschuss der Russen

Sprecher der ukrainischen Streitkräfte haben unlängst unterstrichen, was aufmerksamen Beobachtern der ukrainischen Medienkanäle schon seit geraumer Zeit klar war: Die von den Amerikanern gelieferten taktischen Langstreckenraketensysteme haben den russischen Munitionsdepots und der Infrastruktur in den besetzten Gebieten zugesetzt. Laut ukrainischen Angaben wurden in den Wochen, seit die Ukraine Artillerie mit großer Reichweite erhalten hat, mindestens 50 russische Munitionsdepots durch Präzisionsangriffe in Schutt und Asche gelegt. Einige Tage nach unserer Reise sprengen die Ukrainer die Antoniwski-Brücke in Cherson mit den HIMARS-Mehrfachraketenwerfern aus den USA. Die Brücke ist nun unbrauchbar – und die russischen Soldaten, die sich auf der falschen Seite des Dnepr-Flusses befinden, sitzen fest und werden ernsthafte Probleme mit dem Nachschub bekommen.

Die Sonnenblumen auf den Feldern stehen kurz vor der Blüte. Die ungeöffneten Blütenköpfe neigen sich im Gleichschritt, als würden sie aus einem tiefen Schlummer erwachen. Als unsere beiden Autos sich der Front nähern, sind immer häufiger verkohlte Weizenfelder zu sehen. Nach dem Beschuss durch russische Artilleriegeschosse steigt grauer Rauch auf, hie und da glüht es noch nach. Neben einem Feld liegen frisch geerntete Weizenballen zerfetzt neben den verkohlten Überresten eines teuren, in Mahagoni-Rot lackierten amerikanischen Traktors. Nicht weit entfernt hat sich eine nicht explodierte russische Rakete halb in die Erde gegraben. „Sie haben den Weizen geerntet, hatten aber keine Zeit, ihn einzusammeln oder zu verkaufen“, sagt Kowaltschuk und schüttelt den Kopf. An einer Kreuzung beobachten wir, wie russische Artillerie in ein leeres Feld einschlägt. Als der General meine Verwunderung bemerkt, erklärt er, dass er noch am Vortag seine Panzer und Artillerie auf diesem Feld stationiert hatte, sie aber inzwischen abziehen ließ.

Militäranalysten meinen, dass die Ukraine die Gegenoffensive eher früher als später beginnen muss und der Prozess wohl vor August in Gang kommen wird. Die gezielte Zerstörung der besetzten Infrastruktur müsse durch punktgenaue Raketenangriffe vorbereitet werden – der Beginn einer zermürbenden Schlacht. Auch die Russen haben ihren Vormarsch unterbrochen, um sich neu zu bewaffnen und auszurüsten. Die vergangenen zwei Monate haben sie damit verbracht, die Region Cherson mit weiteren Panzern und Artilleriesystemen aus dem russischen Osten zu verstärken sowie Waffensysteme und Soldaten aus dem Donbas zu verlegen. Im Gegensatz zu den Russen hat die ukrainische Armee keine Personalprobleme, sagt Kowaltschuk: „Wir haben bereits eine halbe Million Mann mobilisiert und können eine weitere halbe Million mobilisieren, wenn das nötig ist. Was wir jetzt brauchen, um die Operation fortzusetzen, sind mehr schwere Waffen.“ Ohne es offen auszusprechen, deutet er an, dass seine Streitkräfte nicht über genügend Feuerkraft für eine Gegenoffensive verfügen.