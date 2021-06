Das wäre an sich schon übel genug. Aber seit die beiden von der vatikanischen Justiz beamtshandelt werden, ergehen sie sich in gegenseitigen Anschuldigungen, die nicht nur Peinliches, sondern auch Pikantes enthalten - und von den italienischen Medien entsprechend genüsslich zitiert werden. "Man fühlt sich fast an die Enthüllungen während der Bunga-Bunga-Prozesse von Silvio Berlusconi erinnert“, meint ein Monsignore aus dem vatikanischen Staatssekretariat gegenüber profil.