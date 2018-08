Nach dem verheerenden Brückeneinsturz in Genua laufen die Rettungsarbeiten weiter. Die italienische Regierung verhängte einen zwölfmonatigen Ausnahmezustand in der Hafenstadt. In einer Sicherheitszone mussten mehr als 600 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Ob und wann sie wieder in ihre Häuser zurückkehren können, ist unklar.