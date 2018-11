In einem Alter, in dem andere längst in Rente sind, bereitet sich der britische Prinz Charles noch immer auf seinen Job vor. Zu seinem heutigen 70. Geburtstag blickt Charles auf 66 Jahre als Thronfolger zurück. Sollte er seiner Mutter Elizabeth II. eines Tages nachfolgen, wäre er der älteste Royal, der den Thron besteigt.