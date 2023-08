Wahlmanipulation und Kapitol-Sturm: Trump muss vor Gericht

Der frühere US-Präsident muss sich wegen Versuchen der Wahlbeeinflussung und der Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 vor Gericht verantworten. In der 45-seitigen Anklageschrift werden Trump vier formale Anklagepunkte zur Last gelegt, darunter Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Am Donnerstag soll er deswegen in Washington vor Gericht erscheinen – ob er sich zuschalten lässt oder persönlich teilnimmt, ist unklar. Es ist bereits die zweite Anklage auf Bundesebene gegen den 77-Jährigen und die insgesamt dritte Anklage gegen den Ex-Präsidenten wegen einer Straftat. Trump reagierte am Mittwoch noch kämpferisch. "Ich hatte noch nie so viel Unterstützung", erklärte er in Großbuchstaben auf seinem eigenen Online-Dienst Truth Social.