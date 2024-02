Weidel und Wagenknecht: Die unheimlichen Verführerinnen

Im Nebel der deutschen Politik, in dem es kein Vor und kein Zurück, kein Ja und kein Nein mehr gibt, in dem Demonstranten den Vizekanzler daran hindern, von einem Fährschiff an Land zu gehen, die Regierungskoalition sich selbst auffrisst und die oppositionelle Union nicht weiß, wie und mit wem sie nach der so greifbar nah scheinenden Macht fassen soll – in diesem wabernden Schlamassel flackern mit A und B zwei Irrlichter. Sie verheißen Lösungen, sie bieten Orientierung, sie kanalisieren Wut, sie versprechen Hoffnung, sie bieten Gemeinschaft. Viele halten diese Irrlichter für Leuchttürme, sie locken das Wahlvolk in Massen.

Gescheit, eloquent, destruktiv

Es sind zwei unheimlich strahlende Verführerinnen. A, das ist Dr. Sahra Wagenknecht, 54 Jahre alt. Sie hat die am Anfang dieses Textes wiedergegebenen Aussagen ebenso wie Frau B alias Dr. Alice Elisabeth Weidel, 45, wortwörtlich so getätigt. Wagenknecht zieht, nachdem sie ihre jahrzehntelange politische Heimat „Die Linke“ zertrümmert hat, dieses Jahr mit dem „Bündnis Sahra Wagenknecht“ – der Name verrät das Programm – in die Schlacht um Macht und Meinungshoheit. Ihre Schwester im Ungeist ist Alice Weidel, die Ko-Chefin der AfD, jener Partei, die in weiten Teilen als „gesichert rechtsextrem“ gilt, deren Aufstieg die Meinungsumfragen dominiert und die bei den anstehenden Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern als Nummer 1 gesehen wird. In Thüringen, wo die AfD unter Björn Höcke besonders völkisch und nationalistisch auftritt, hat Weidels Partei laut INSA-Institut 31 Prozent der Wahlberechtigten hinter sich, das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ käme auf Anhieb auf 17 Prozent.

Beide Frauen sind gescheit, elegant, eloquent, charismatisch, wendig, polemisch, demagogisch, manipulativ, destruktiv, faszinierend, egoman. Sie formulieren unterschiedlich, meinen aber oft das Gleiche. Wagenknecht will mehr Staat, Weidel will mehr „Volk“. Einig sind sie gegen Liberale, Grüne, die Ampel, das Merkel-Erbe, Migranten, Gendern, Russland-Sanktionen.

A, wie Wagenknecht: „Wir müssen so viel Öl und Gas aus Russland kaufen, wie wir eben brauchen, um unser normales Leben zu führen und die Wirtschaft am Laufen zu halten.“ B wie Weidel: „Der Krieg in der Ukraine ist nicht unser Krieg. Wir dürfen uns von Parolen, Propaganda und Emotionen nicht mitreißen lassen, sondern müssen unsere eigenen Interessen vertreten.“

Was treibt diese beiden Superheldinnen des Populismus? Was zeichnet ihren Weg aus? Worin liegen ihre Widersprüche? Und warum werden die beiden in den kommenden Monaten so wichtig für die Verfasstheit der Bundesrepublik?