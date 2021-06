Weit entfernt vom Handshake

Vergangenen Dienstag trafen Vučić und Kurti erstmals zu Gesprächen in Brüssel aufeinander. Weil am selben Tag US-Präsident Biden in der europäischen Hauptstadt weilte, bekam das Treffen nur wenig Aufmerksamkeit. EU-Chefverhandler Miroslav Lajčák dürfte das nur recht gewesen sein. Denn: Konstruktives, geschweige denn Erfreuliches, war von dem Dialog ohnehin nicht zu erwarten. Der eigentliche Erfolg war, dass Kurti und Vučić sich überhaupt an einen Tisch setzten. Das zeigt, wie verhärtet die Beziehungen zwischen den Staaten Kosovo und Serbien mittlerweile sind. [...]