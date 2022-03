Wie Putin eine Stadt auf dem Balkan spaltet

„Wir leben hier an der Grenze“, sagt er, „und in der Ukraine ist es ja schon losgegangen.“ In letzter Zeit werde hier nur noch über den Krieg in der Ukraine gesprochen. „Russland war immer ein starker Partner für Serbien. Die sehen Putin als ihren eigenen Präsidenten, der sie beschützt“, glaubt Ismaili.

Ein ähnliches Narrativ pflegt die albanisch dominierte Regierung des Kosovo. Die Präsidentin Vjosa Osmani, die selbst aus Mitrovica stammt, sagte zuletzt in einem Interview mit dem türkischen Fernsehsender TRT: „Es geht mehr als nur um die Ukraine. Es geht um unseren demokratischen Lebensstil, den Russland und seine Alliierten zu zerstören versuchen.“

Während Osmani jetzt lauter denn je die Aufnahme des Kosovo in die Nato fordert, hat sich der serbische Präsident Aleksandar Vučić in eine Sackgasse manövriert. Serbien ist EU-Beitrittskandidat und Brüssel ein wichtiger Geldgeber. Gleichzeitig will Vučić den traditionellen Verbündeten in Moskau nicht verärgern. „Vučić befindet sich in einer Zwickmühle“, so Bieber, „denn wenn er die russische Position verurteilt, dann verprellt er die eigenen Wähler.“

Vučić hat tagelang gezögert, unentschlossen, wie er sich in dieser geopolitischen Zeitenwende positionieren soll. Dann, diese Woche, gab er seine Entscheidung bekannt: Serbien wird die UN-Resolution in der Generalversammlung mittragen, aber keine Sanktionen verhängen, als einziges Land in Europa. Letzteres, so Bieber, sei weniger eine wirtschaftliche Frage: „Natürlich gibt es Abhängigkeiten im Energiesektor aber andere Staaten in der Region sind stärker auf das russische Gas angewiesen.“ Die EU ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner und Investor in Serbien. Autoritäre Staaten wie China und Russland haben in dem Balkanland dennoch ein besseres Image. Am Tag nach der Invasion stand in einem serbischen Boulevardmedium zu lesen: „Die Ukraine hat Russland angegriffen.“