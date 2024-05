IV-Präsident Knill: „Ich messe meine Arbeit nicht in Zeit“

Georg Knill

Es geht nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen, sondern vielmehr darum das Sozialsystem auf mehr Schultern zu verteilen. Ein Drittel der Beschäftigten in Österreich arbeitet in Teilzeit – es muss uns gelingen mehr Menschen wieder für Vollzeitarbeit zu begeistern. Aktuell ist unser System so ausgestaltet, dass Vollzeit steuerlich benachteiligt wird, das muss sich ändern. Anreize für einen Umstieg können zB ein Vollzeitbonus von 5.000 € bei einem Wechsel auf Vollzeit oder auch die steuerliche Befreiung von Überstunden sein.