Madeleine Petrovic: „Wahrscheinlich hätten wir uns ohne Corona-Krise nicht so schnell gefunden.“

Madeleine Petrovic

Es ist sehr interessant, mit den Menschen auf der Straße ins Gespräch zu kommen. Das Sammeln in ganz Österreich ist aber auch anstrengend. Gerade sind wir in Salzburg. Hier kann man nur an einem Ort, im Einkaufszentrum im 4. Stock, die Unterstützungserklärung unterschreiben lassen. Das ist mühsam. Wien und Niederösterreich funktionieren hingegen reibungslos. Es ist also sehr unterschiedlich in Österreich.