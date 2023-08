Brunner: „Ich habe 80 Cent in der Hosentasche“

Abschaffen will es aktuell niemand. Aber wir sehen auf europäischer Ebene, dass Bargeldgrenzen niedrig angesetzt werden, in Griechenland etwa bei 500 Euro. Daher wollen wir rechtlich Möglichkeiten schaffen, Bargeld zu schützen. Damit sind wir nicht allein, in der Slowakei etwa steht Bargeld sogar bereits in der Verfassung. In Österreich ist Bargeld ein emotionales Thema.

Ich habe 80 Cent in der Hosentasche. Dazu heute in der Geldbörse 110 Euro.

EU-Vertreter Martin Selmayr sagt, Bargeld sei auf EU-Ebene ohnehin geschützt, zudem fallen Euro-Fragen unter EU-Recht. Es gebe also keinen Grund, Bargeld in der Verfassung zu verankern.

Brunner:

Da muss ich widersprechen: Derzeit wird über den digitalen Euro diskutiert, wie ist dann Bargeld geschützt? Gibt es eine Annahmeverpflichtung? Derartige Unsicherheiten muss man klären, dafür gibt es die Taskforce Bargeld, um seriös zu diskutieren: Wenn ein Geschäft ein Schild „no cash“ in der Auslage hängen hat, muss es trotzdem Bargeld annehmen?

Viel häufiger nehmen Geschäfte oder Lokale keine Karten. Müssen sie künftig Zahlung mit Karte anbieten?

Brunner:

Das ist genau die Frage. Beide Zahlungsarten müssen möglich sein.

Bargeld, Schnitzel, normal: Verstehen Sie, wenn viele sich angesichts dieser Debatten fragen, ob die Politik keine wichtigeren Themen kennt?

Brunner:

Das kann man der Bundesregierung wirklich nicht vorwerfen. Wir kümmern uns jeden Tag um Herausforderungen wie Teuerung, Gesundheitsversorgung und Klimaschutz. Mir als Finanzminister ist besonders wichtig, die Bevölkerung massiv zu entlasten.

Denken Sie oft darüber nach, was normal ist?

Brunner:

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner Rede in Bregenz etwas Richtiges gesagt: Wir sollen nicht extrem Linke und die extrem Rechte polarisieren lassen. Vielleicht hätte er dazusagen sollen, dass man auch in der Wortwahl vorsichtig sein soll: Der Ausdruck „präfaschistoid“ von Vizekanzler Werner Kogler war nicht wahnsinnig hilfreich. Denn wichtig ist, dass die Mitte der Gesellschaft in den Fokus rückt und wir nicht nur über die Ränder sprechen.

Ist Gendern ein Randthema? Sie haben mit Justizministerin Alma Zadić einen in rein weiblicher Form geschriebenen Gesetzesentwurf zu flexiblen Kapitalgesellschaften präsentiert.

Brunner:

Mir ist es um das Inhaltliche gegangen – und das hat super gepasst. Daher habe ich am Ende mit Kollegin Zadić den Entwurf präsentiert.

Gendern Sie?

Brunner:

Ja, ich sage zum Beispiel: Wir entlasten die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.

Die sind stark von der Teuerung belastet, die bei sieben Prozent liegt. Sind weitere Anti-Teuerungshilfen notwendig?

Brunner:

Manche Hilfen wirken nach, zusätzliche halte ich derzeit für nicht notwendig. Denn die positive Nachricht lautet: Der Abstand zu Deutschland wird geringer, die Inflation ist auf sieben Prozent zurückgegangen.

In Belgien liegt sie bei 1,6, in Spanien bei 2,1 Prozent.

Brunner:

Ja, wir sind heuer leicht über dem europäischen Schnitt. Aber: In Österreich sind Kaufkraft und reale Haushaltseinkommen deutlich höher als in Spanien. Dort ist die Inflation niedrig, aber die Kaufkraft sank um sechs Prozent. In Österreich haben wir mit den Anti-Teuerungsmaßnahmen die Bevölkerung entlastet, damit die Kaufkraft hoch bleibt. Das haben wir geschafft. Dennoch werden wir uns weiter bemühen, die Inflation nach unten zu drücken. Denn ja, die Inflation ist immer noch zu hoch.

Weil viele Anti-Teuerungsmaßnahmen mit der Gießkanne verteilt wurden und es wenig Markteingriffe gab?

Brunner:

Es liegt eher an der Zusammensetzung unseres Warenkorbs: Dienstleistungen und Tourismus sind dort stark vertreten. Vor einem Jahr waren die Energiepreise Inflationstreiber, jetzt sind es Dienstleistungen. Das treibt im Tourismusland Österreich die Inflation an. Zweitens hat Österreich als Ausnahmefall in der EU langfristige Energielieferverträge. Das erleichtert in Friedenszeiten die Kalkulation für Haushalte und Unternehmen. Aber in Zeiten von volatilen Energiepreisen ist das ein Nachteil, weil es dauert, die Verträge zu ändern. Darum hat der Verbund jetzt flexiblere Verträge abgeschlossen, das hilft bei der Inflationsdämpfung. Der dritte Inflationstreiber sind hohe Lohnabschlüsse.

Sie haben zu Zurückhaltung bei Lohnabschlüssen aufgerufen – und Protest geerntet.

Brunner:

Ich mische mich nicht in Kollektivvertrags-verhandlungen ein. Aber klar ist: Hohe Lohnabschlüsse sind gut für die Kaufkraft, treiben aber die Inflation an. Gemeinsam mit Belgien haben wir die höchsten Lohnabschlüsse in Europa. Daher appelliere ich zur Zurückhaltung: Mit der Abschaffung der kalten Progression, die seit heuer wirkt, wird die Bevölkerung entlastet.

Viele Preise steigen automatisch, die Kategoriemieten wurden vier Mal in 15 Monaten erhöht. Gehört der Mietpreisindex geändert?

Brunner:

Das ist eine gute Frage. Dafür bin ich sehr offen. Selbstverständlich können wir über diesen Index reden – oder den Zeitraum strecken, in dem die Mieten steigen.

Kommt der Mietpreisdeckel noch?

Brunner:

Nicht alles, was populär klingt, ist auch sinnvoll. Das Thema muss größer gesehen werden: Der Bereich Eigentum gehört zum Wohnen dazu. Ich habe daher vorgeschlagen, die Grunderwerbssteuer für das erste Eigentum abzuschaffen. Leider war das mit den Grünen nicht möglich.

Kommt das Thema noch einmal auf den Koalitionstisch?

Brunner:

Von mir aus jederzeit, Eigentum ist wichtig. Aber die Regierung hat beim Thema Wohnen gehandelt: Nachdem wir uns über das Wohngesamtpaket nicht einigen konnten, haben wir den Bundesländern Mittel zur Verfügung gestellt, die sie nach ihren Bedürfnissen für Wohnbeihilfen einsetzen können. Das ist sinnvoll, zweckgewidmet und treffsicher.

Wirkt aber nicht inflationsdämpfend.

Brunner:

Das stimmt, nicht jede Maßnahme ist zu 100 Prozent inflationsdämpfend. Wir müssen immer abwägen: Wirkt die Maßnahme inflationsdämpfend, ist sie treffsicher, stärkt sie die Kaufkraft? Und wir müssen ehrlich sein: Wer kann im großen Stil etwas gegen Inflation tun? Nur die Europäische Zentralbank, indem sie den Leitzins erhöht.

Bei der Stromkostenbremse kritisierten Ökonomen, dass diese nicht treffsicher ist, weil sie auf einem Durchschnittsverbrauch für alle Haushalte basiert.

Brunner:

Insgesamt lagen wir bei der Treffsicherheit im OECD-Vergleich im besten Drittel. Wir haben uns bei allen Maßnahmen, die im Juni ausgelaufen wären, überlegt, ob eine Verlängerung sinnvoll ist. Die Pendlerpauschale lassen wir auslaufen. Sie ist nicht mehr notwendig, weil die Treibstoffpreise sanken. Die Stromkostenbremse läuft aber weiter.