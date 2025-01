Chefredakteurin Anna Thalhammer wird auch profil-Herausgeberin

Seit 1. März 2023 führt Anna Thalhammer als Chefredakteurin das profil und lenkt, neben der redaktionellen Ausrichtung, auch als Managerin ein Redaktionsteam, das für unabhängigen und kritischen Journalismus steht. Nun wurde ihr vom Aufsichtsrat auch die Ausrichtung der publizistischen Leitlinie des Magazins und damit auch die strategische Kompetenz übertragen. Die Herausgeberrolle lag bisher in der profil Redaktion GmbH.

Schon als Chefreporterin bei der „Presse“ war die 39-jährige Oberösterreicherin bekannt für ihre Recherchen und Exklusiv-Geschichten. Die Recherche bei der Aufdeckung brisanter Sachverhalte, die Suche nach der Wahrheit in heiklen Chat-Affären oder geheimen Ermittlungen brachten ihr auch die Auszeichnung als „Investigativjournalistin des Jahres“ ein. In den letzten Jahren war sie federführend bei der Aufdeckung von Skandalen, wie der Causa Marsalek, Silberstein oder den korrupten Machenschaften des René Benko. Mit ihrer Leidenschaft führt sie seit zwei Jahren das Aufdecker-Magazin, das im Herbst 55 Jahre alt wird, zu seiner traditionellen Kernstärke. Und, sie macht dabei das, was ihr seit jeher am Herzen liegt, sie sorgt mit ihrem Redaktionsteam für Geschichten, die gesellschaftspolitisch wichtig sind.

Zusätzlich zur Verantwortung der inhaltlichen Linie und der Qualitätssicherung aller Veröffentlichungen erhält Anna Thalhammer Budgethoheit für die Redaktion und kann strategische Maßnahmen ergreifen, die Wettbewerbsfähigkeit und Marktrelevanz des Polit-Magazins sicherstellen. Auch in der Öffentlichkeit vertritt sie in ihrer neuen Rolle profil gegenüber Lesern und Stakeholdern.

„Vor ziemlich genau zwei Jahren habe ich die Chefredaktion als erste Frau in der Geschichte des Magazins übernommen. Dass ich nun auch erste Herausgeberin des profil werden darf, ehrt mich - und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Geschäftsführung und Eigentümern bedanken, dass mir in diesen für den Journalismus schwierigen Zeiten erneut so viel Vertrauen entgegengebracht wird. Auch ein großes Danke an meine großartige Redaktion, ohne tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann man an der Spitze nicht erfolgreich sein. Wir werden weiterhin gemeinsam unser Bestes geben“, freut und bedankt sich Anna Thalhammer.

Geschäftsführer Richard Grasl: „Die neue Rolle als Herausgeberin ist ein logischer Schritt, der sich aus der erfolgreichen Arbeit Anna Thalhammers in den letzten beiden Jahren ergeben hat. Dabei hat sie neben ihren bekannt exzellenten journalistischen Leistungen auch gezeigt, dass sie Führungsverantwortung übernimmt. Damit wird sie dem profil, das im Vorjahr wieder ein positives operatives Ergebnis erzielt hat, zu noch mehr Schlagkraft verhelfen.“