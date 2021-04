E-Mobilität

Die Sicherheit

Sicherheit wird beim E-Ducato groß geschrieben, daher ist die Ausstattung in diesem Bereich so umfangreich wie nie zuvor. Die Querverkehrserkennung unterstützt beim Reversieren des Fahrzeugs durch Sensoren am Heck, der Totewinkelassistent überwacht beim Fahren im normalen Verkehr die seitlichen Bereiche des Fahrzeugs und warnt optisch und akustisch vor Fahrzeugen im toten Winkel und im Fall des Falles greift der Notbremsassistent ein um einen Aufprall zu vermindern oder sogar komplett zu verhindern. Diese Highlights werden durch Verkehrszeichenerkennung, Regen- und Dämmerungssensor, adaptive Lastenkontrolle und viele weitere Systeme ergänzt um maximale Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.