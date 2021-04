Globale Wertschöpfung

Wenn von Standortsicherung die Rede ist, werden Themen wie Bildung und Qualifikation, F&E-Quoten, Innovation, Förderungen, Rohstoffsicherung, Nachfrage- und Exportankurbelungen etc. zu Recht ausführlich debattiert. Die Logistik – in ihrer ganzheitlichen, zeitgemäßen Aufgabenstellung – als essenzieller Faktor zur Steigerung der Standortattraktivität muss in diesem Zusammenhang aber noch wesentlich mehr Bedeutung bekommen. Erst durch die Logistik werden Produktionsstandorte international vernetzt und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts wird durch ein perfektes logistisches Zusammenspiel von Produktion, Handel und Logistik erheblich gesteigert.

Die Exportorientierung zwingt die Unternehmen, immer flexibler zu sein. Unternehmen sind Teil globaler Wertschöpfungsketten, Logistik und Supply Chain Management sind Wegbereiter für die Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen Märkten. Das beste Produkt hat nur einen Wert, wenn es beim Kunden wie gewünscht ankommt. Die Wirtschaftswelt – die hoch entwickelte, wie sie von sich glaubt – fährt im Nebel und das mit einer rasenden Geschwindigkeit. In der immer mehr vernetzten Welt haben auch Ereignisse wie COVID-19 in entfernten Regionen und anderen Branchen innerhalb kurzer Zeit gravierende Auswirkungen auf scheinbar unbeteiligte Unternehmen. Radikale Veränderungen am Markt, unberechenbare Wirtschaftszyklen, spekulatives wie unvorhersehbares marktpsychologisches Nachfrageverhalten ersetzt echte Bedarfe. Die Unternehmen sind gefordert, jederzeit auf ein Umschlagen gefasst zu sein