Klimaschutz zulassen

EU-geförderte Alternative

Vernachlässigt werde in Österreich die in Asien längst flächendeckend etablierte und in Deutschland geförderte Gastechnologie. Dies obwohl mittlerweile sämtliche namhafte Nutzfahrzeughersteller Gas-Modelle (LNG und CNG) anbieten. Es sei absolut sinnwidrig, Gas teurer als Diesel zu machen, und die Fahrzeuge auch nicht von der Lkw-Maut, wie in Deutschland, zu befreien. Wirtschaftlich ist LNG bereits heute eine Alternative zu Diesel und wird deshalb von vielen umweltbewussten Transporteuren in ganz Europa als alternativer Treibstoff eingesetzt.