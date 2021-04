Sicheres Rückgrat des Handels

Am Anfang der Pandemie war viel Ungewissheit, erst in der weiteren Entwicklung wurde klar, dass Paketdienste zur kritischen Infrastruktur zählen und eine systemrelevante Bedeutung hat. Somit durften gesperrte Gebiete befahren werden, trotz regionaler Ungleichheiten, die sich in der Pandemie sehr gut ein spielte. Viel schwieriger sei es gewesen, die Zusteller, Partner und Kunden auf veränderte Bedingungen, wie kontaktlose Zustellung einzustellen. Für die Administration lag die Herausforderung darin, dies alles vom Home Office aus zu organisieren. Eine der Hauptgefahren war, eine Überlagerung in den Depots wegen Nichtzustellbarkeit bei geschlossenen Geschäften. Dies konnte zum Glück abgewendet werden. Schlüsselfaktor dafür ist die rasche Kommunikation, nicht nur mit den Zustellern, sondern auch innerhalb des Paketshop-Netzwerks.