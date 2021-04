Steuerschraube bei notwendigem Betriebsmittel

Neue Steuern in der Krise

Im Jahr 2020 sank die Wirtschaftsleistung in Österreich um fast 7 %. Das ist der höchste Einbruch seit Ende des zweiten Weltkriegs. Die vorläufige Bilanz: eine halbe Million Arbeitslose, noch einmal so viele Menschen in Kurzarbeit, zigtausende zwangsgeschlossene Betriebe, die nicht wissen, ob sie auf eine rasche Öffnung oder auf den endgültigen Todesstoß warten, wenn die Stundungen von Gebühren, Abgaben und Steuern auslaufen. Ausgerechnet in dieser schweren Zeit fällt der schwarz-grünen Bundesregierung nichts anderes ein als eine Steuereinführung der Nova für Fiskal-Lkws. Für Unternehmer bedeutet das einen bis zu 46 % teureren Kaufpreis für neue Fahrzeuge. Ein Kostendesaster, das Betriebe dann ihren Kunden weiterverrechnen werden und somit Dienstleistungen und Produkte verteuern. „In Zeiten der schlimmsten Wirtschaftskrise ist das wie Benzin ins Feuer gießen“, ist Rene Schachner von der Bundessparte Gewerbe & Handwerk der Freiheitlichen Wirtschaft, fassungslos.