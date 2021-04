Urbane Logistik

Politische Existenzbedrohung

Bisher mussten Kleintransporteure für ihre Fahrzeuge - Transporter und Klein-Lkw - keine Normverbrauchsabgabe (NoVA) zahlen. Das ändert sich ab 1. Juli 2021. Die Fahrzeuge werden dann auf einen Schlag um Tausende Euro teurer – äußerst prekär in Zeiten der Coronakrise. „Elektrofahrzeuge sind für viele Unternehmen keine Alternative, denn sie sind trotz Förderung viel zu teuer. Reichweite und die geringere Nutzlast sind zudem nicht alltagstauglich“, so Katarina Pokorny, Fachgruppenobfrau der Kleintransporteure in der Wirtschaftskammer Wien. Viele Betriebe werden mangels Alternativen auch in Zukunft auf Verbrennungsmotoren setzen und müssen dafür deutlich mehr bezahlen.