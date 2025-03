Die Sache mit dem Misstrauen

Univ.-Prof. Dr. Janina Kehr

Die Medienwissenschafterin und Technikphilosophin erforscht den Einfluss moderner Technologien auf die Gesellschaft und deren Kommunikationsformen. Aktuell beschäftigt sie sich mit der Erklärbarkeit von Algorithmen und KI in demokratischen Strukturen und leitet ein Forschungsprojekt zu Vertrauen in Systeme wie das European Digital Identity Wallet an der Universität Wien. Eugenia Stamboliev studierte Rechtswissenschaften und Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation in Berlin. Danach promovierte sie kombinierend in Philosophy Art & Critical Theory in der Schweiz und in Medien und Technikphilosophie an der University of Plymouth in England. Sie ist Forschende und Lehrende am Institut für Philosophie an der Universität Wien sowie an der Prague University of Economics and Business und ist als Gastprofessorin an die Technische Universität in Cottbus berufen. Sie ist Teil des Vorstandes von Women in AI Austria.