Gewissensbisse

Zu den bekanntesten Unternehmen dieser Art zählen Helioz, das sich dem Zugang zu sauberem Trinkwasser in Entwicklungsländern widmet, und Atempo, das unter anderem eine Onlineplattform zur Assistenz behinderter Menschen betreibt. Der Kampf gegen die Verschwendung von Lebensmitteln in Haushalten und Unternehmen wiederum ist das Ziel von Elke Oberhauser: Früher hat sie ein Lokal betrieben, in dem mit jenen Lebensmitteln gekocht wurde, die in Supermärkten oder Gärtnereien nicht verkauft wurden. Heute konzentriert sie sich unter der Devise „Best of the Rest“ auf Beratung, unter anderem für Gastronomiebetriebe. Wegen der Coronakrise konnte das Consulting in diesem Bereich allerdings nicht durchgeführt werden, auch Workshops waren nicht möglich. „Aber ich habe die Zeit genutzt, um mein Angebot auszubauen und zu verfeinern“, sagt Oberhauser. Sie will nun in Schulen und sozialen Einrichtungen den bewussten Umgang mit Lebensmitteln weitergeben. „Außerdem müssen viele Menschen derzeit mit wenig Geld auskommen. Ich will ihnen zeigen, wie man seine Familie auch mit geringen Mitteln gut ernähren kann.“ Der richtige Umgang mit Lebensmitteln sei vielen nicht mehr bewusst, meint Oberhauser. „Es ist ja alles im Überfluss vorhanden.“ Die Krise könnte auch zu einem Umdenken in dieser Hinsicht führen. Allerdings müsste schon früher das Bewusstsein dafür geschaffen werden, beispielsweise in der Schule. Oberhauser: „Im Haushalt kann man mit wenig Einsatz einiges erreichen, etwa mit der richtigen Temperatur im Kühlschrank oder der richtigen Lagerung.“