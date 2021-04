Lebensqualität

Der französisch-österreichische Pharmakonzern Valneva wiederum verhandelt gerade mit der EU über eine Zulassung seines Impfstoffs; Großbritannien hat sich bereits große Mengen davon gesichert. Dieses Unternehmen betreibt in Wien einen Forschungsstandort, auch die Studien zum Corona-Impfstoff wurden von Österreich aus koordiniert. Und das US-Pharmaunternehmen Pfizer, das gemeinsam mit seinem deutschen Partner Biontech insgesamt 600 Millionen Corona-Impfstoffdosen an die EU liefert, produziert in Orth in Niederösterreich etwa Impfstoffe gegen FSME – dort werden gerade neue Labors für ein Qualitätskontrollzentrum errichtet. Pfizer-Österreich-Chef Robin Rumler lobt den Standort Österreich, es bestehe aber in einigen Bereichen Aufholbedarf – etwa bei der Grundlagenforschung. Ginge es nach dem Schulnotensystem, bekämen wir ein „gut“, müssten aber ein „sehr gut“ werden, meint er. „Die Spitzenforschung im Grundlagenbereich ist unterfinanziert, hier muss angesetzt werden.“ Davon abgesehen: Das Wettrennen um die Covid-19-Impfstoffe haben seiner Meinung nach den Life Science-Bereich und die Leistungen der pharmazeutischen Industrie stärker in den öffentlichen Fokus gerückt; zudem sei die das Ansehen faktenbasierter Wissenschaft gestiegen. „Es wird deutlicher wahrgenommen, welche negativen Folgen es haben kann, wenn der Wissenschaft kein Glauben geschenkt wird und sich Fake News verbreiten.“