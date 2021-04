Zu den wichtigsten Forschungszentren für die Weiterentwicklung der Automobil- und der Bahnindustrie zählt die Virtual Vehicle Research GmbH in Graz mit 300 Mitarbeitern. Hier arbeiten Mathematiker, Physiker, Elektronikexperten, Spezialisten für Cybersecurity und sogar Psychologen zusammen – schließlich ist beim automatisierten Fahren auch Verständnis für menschliche Faktoren nötig. In einem Fahrsimulator wird das (mögliche) Verhalten der Fahrer genauer untersucht. Weltweit bekannt ist auch das Institute for Machine Learning des Bioinformatikers Sepp Hochreiter an der Johannes-Kepler-Universität Linz; in Zusammenarbeit mit Audi wurde ein Zentrum für künstliche Intelligenz geschaffen, in dem die Grundlagen für das autonome Fahren geschaffen werden sollen.