Datenschutzrichtlinie der Profil Redaktion GmbH App

1. Verantwortlicher und Kontakt

Wir sind Profil Redaktion GmbH (in der Folge „ Profil“). Unser Onlineangebot umfasst derzeit die Websites profil.at. Im Sinne der Datenschutzvorschriften ist für die Website profil.at der für Ihre Daten zuständige Datenverantwortliche die

Profil Redaktion GmbH

Leopold-Ungar-Platz 1

1190 Wien

[email protected] profil.at

Verweise auf „wir“, „unser(e)“ oder „uns“ in dieser Datenschutzerklärung beziehen sich auf Profil Redaktion GmbH.

2. Anwendungsbereich

Diese Datenschutzerklärung gilt für folgende Angebote:

2.1 für unsere digitalen Dienste auf profil.at welche teils (wie angegeben) registrierungspflichtige Bereiche enthalten:

2.2 für unsere E-Mail und Newsletter Services

Derzeit betreiben wir folgende E-Mail und Newsletter Services:

Profil Morgenpost

Profil Wochenende Newsletter

Wir bieten unterschiedliche Newsletter an. Die E-Mail-Adressen werden ausschließlich für den Newsletterversand verarbeitet. Jeder Newsletter kann über den “Newsletter-abmelden” Link in jedem Newsletter abbestellt werden. Zum Versand verwenden wir Mailchimp und Piano. Mailchimp und Piano halten eine Privacy-Shield-Zertifizierung und beachten die darin enthaltenen Datenschutzbestimmungen. Die datenschutzrechtlichen Hinweise von Mailchimp finden Sie hier und jene von Piano finden Sie hier.

3. Datenkategorien und Zweck

3.1 Welche Daten wir NICHT verarbeiten

Wir verarbeiten keine sensiblen („besonderen“) Datenkategorien unserer Kunden und Dienstnutzer. Zu den von uns NICHT verarbeiteten sensiblen („besondere“) Datenkategorien zählen Daten aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. Selbstverständlich verarbeiten wir auch keine Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten unserer Kunden und Nutzer.

3.2. Welche Daten wir verarbeiten und aus welchen Quellen wir diese beziehen

3.2.1 Datenerhebung bei Besuch der Website ohne Login

Grundsätzlich können die Onlineangebote (Websites) besucht werden, ohne Angaben zur Person des Nutzers zu machen.

In diesem Fall speichern wir lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z.B. den Namen des Internet Service Providers, die Seite, von welcher der Nutzer die Websites besucht, die IP-Adresse (anonymisiert) oder Datum und Uhrzeit des Besuchs. Diese Daten werden ausschließlich anonymisiert zur Verbesserung des Angebotes ausgewertet und erlauben keinen Rückschluss auf die Person des Nutzers.

3.2.2 Datenerhebung der Website mit Login

Die Inanspruchnahme gewisser Dienste auf dem Internet-Portal erfordert eine Registrierung des Nutzers; erst dann erlangt der Nutzer Zugang zu registrierungspflichtigen Bereichen des Internet-Portals. Personenbezogene Daten werden auch verarbeitet, wenn sich der Nutzer einen personalisierten oder interaktiven Dienst in Anspruch nimmt oder sich hierfür registrieren lässt, etwa um einen Newsletter zu bestellen oder an einem Gewinnspiel teilzunehmen. In diesem Fall werden diejenigen personenbezogenen Daten abgefragt, die für die jeweilige Dienstleistung/den jeweiligen Service erforderlich sind.

Die Registrierung erfolgt über ein online verfügbares Anmeldeformular. Der Nutzer hat für eine Registrierung Name, einen Nicknamen, eine E-Mail-Adresse und ein persönliches Passwort anzugeben. Angaben in seinem persönlichen Nutzerprofil erfolgen auf freiwilliger Basis. Die persönlichen Daten können von jedem Nutzer jederzeit nach Login eingesehen und angepasst werden.

Wir, die Gesellschaften des KURIER Medienhauses, verarbeiten die Daten des sich registrierenden Nutzers gegebenenfalls mit Hilfe unseres Auftragsverarbeiters Piano Software Inc., One World Trade Center Suite 46D, New York, NY 10007 (in Folge „Piano“) (siehe dazu auch Punkt 9.3). Für den Fall, dass der Nutzer auch Produkte der Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG (in Folge „ Mediaprint“) bezieht und/oder über ein Benutzerkonto bei der Mediaprint verfügt, kann die Verarbeitung auch gemeinsam mit der Mediaprint mit Hilfe des gemeinsamen Auftragsverarbeiters Piano erfolgen (siehe dazu auch Punkt 9.1 „Übermittlung im Konzern“). Die in Punkt 12. dargestellten Widerspruchs- und Widerrufsrechte geltend selbstverständlich auch dafür.

Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass das zum Login-Namen gehörende Passwort keinem Dritten zugänglich ist. Der Nutzer übernimmt die volle Verantwortung für sämtliche Handlungen, die unter Verwendung seines Login-Namens in Verbindung mit seinem Passwort vorgenommen werden.

Nach Durchlaufen des Anmeldeprozesses wird über E-Mail ein Registrierungslink geschickt. Mit der Bestätigung der Anmeldung durch Verfolgen des Links ist die Registrierung abgeschlossen und der Zugang freigeschalten. Damit kommt zwischen dem Betreiber und dem Nutzer ein Zugangs- und Nutzungsvertrag auf Basis der gegenständlichen Allgemeinen Nutzungsbedingungen zustande.

Der Nutzer versichert, dass die von ihm im Rahmen der Registrierung gemachten Angaben zu seiner Person wahrheitsgemäß und richtig sind. Der Nutzer verpflichtet sich, diese Registrierungsdaten gegebenenfalls zu aktualisieren. Der Betreiber ist berechtigt, den Account des Nutzers samt allen gespeicherten Daten bei Zuwiderhandeln gegen die ANB ohne vorherige Verständigung des Nutzers zu sperren bzw. zu löschen.

An Dritte können die registrierten Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen oder behördlicher Anordnungen sowie bei offensichtlich überwiegendem rechtlichen Interesse (v.a. zu Zwecken effektiver Rechtsverfolgung oder -verteidigung) übermittelt werden.

3.3 Zu welchem Zweck wir erhobene Daten verarbeiten

Gestaltung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung von online Informationscontent

Gestaltung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung von online Informationsangeboten über Filme und zum Kinoprogramm

Gestaltung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung von online Informationsangeboten über Events und Veranstaltungen

Verbreitung von eigener und fremder Werbung in Online-Medien zur Finanzierung der Online-Medieninhalte

Erhaltung und Erhöhung der Kundenzufriedenheit und der Kundenbindung durch Veranstaltung von Gewinnspielen, Events und Kundenbefragungen

Verbreitung von eigener und fremder Werbung in Online-Medien, auch in personalisierter Form unter Berücksichtigung von Vorlieben und des Nutzungsverhaltens Bereitstellung von Kommunikationskanälen zur Servicierung des Vertragsverhältnisses

Übermittlung von elektronischen Identifikationsdaten des Kunden an Werbepartner, um diesen die gesteuerte Ausspielung und die Auswertung der Werbemittel zu ermöglichen, dies unter Einsatz von Trackingmethoden und unter Setzung/Auslesung von Cookies und anderen Identifizierungsmerkmalen

Einbettung von Inhalten Dritter in die Online-Medieninhalte zu Informationszwecken

Auswertung des Leserverhaltens und der persönlichen Vorlieben der Kunden zur zielgerichteten Verbreitung von Werbung mit dem Ziel der Vermeidung von Streuverlusten

Erhebung der Nutzerzahlen zur Dokumentation der Reichweite, insbesondere auch durch die Österreichische Webanalyse

Erhebung des Nutzungsverhaltens zur Verbesserung der Services

4. Rechtliche Grundlagen

Ihre Daten werden von uns aus einem oder mehreren der folgenden rechtlichen Grundlagen verarbeitet. Nicht jeder davon muss auf Sie persönlich zutreffen:

In Ausübung der Presse-, Meinungs- und Kommunikationsfreiheit

Weil es zur Erfüllung des zwischen uns geschlossenen Vertrages oder auch zur Vorbereitung der Abwicklung, also zur Durchführung vor¬vertraglicher Maßnahmen erforderlich ist.

Weil Sie der Verarbeitung zugestimmt haben (bitte beachten Sie die jeder¬zeitige Widerrufbarkeit Ihrer Einwilligung, mehr dazu weiter unten).

Weil die Verarbeitung Ihrer Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Als berechtigtes Interesse gilt auch die Durchführung von Marktkommunikation und Werbung.

Weil es zur Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen, denen wir unterliegen, erforderlich ist. Das betrifft insbesondere auch die abgabenrechtlichen Aufbewahrungspflichten.

Weil wir es zur Durchsetzung unserer rechtlichen Ansprüche (Inkasso, etc.) benötigen

5. Social Plug-Ins

Um unseren Usern die Möglichkeit zu geben unsere Inhalte auf Social Media Plattformen zu teilen, stellen wir auf unserer Website Social Plug-Ins zur Verfügung. Eine Verbindung zu den Social Media Plattformen wird erst nach aktiver Handlung (Klick auf den jeweiligen Teilen-Button) hergestellt. Profil hat weder Einfluss, Kenntnis noch Zugriff auf Daten, die von Social Media Portal verarbeitet werden. Die Zuordnung des Websitebesuchs zum persönlichen Social Media Profils kann durch vorherigen Logout im Social Media Profil vermieden werden.

Weitere Informationen finden Sie auf den Datenschutzseiten der Social Plug-Ins:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Xing: https://xing.com/settings/privacy

Whatsapp: https://www.whatsapp.com/legal/

Flipboard: https://de-de.about.flipboard.com/privacy/

Pocket: https://getpocket.com/privacy

6. Einbindung von Content von Drittanbietern:

Vimeo: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Vimeo eingebettet. Weitere Infos.

Twitter: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Twitter eingebettet. Weitere Infos.

Facebook: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Facebook eingebettet. Weitere Infos.

Instagram: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Instagram eingebettet. Weitere Infos.

Google Maps: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Google Maps eingebettet. Weitere Infos.

Youtube: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Youtube eingebettet. Weitere Infos.

Pinterest: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Pinterest eingebettet. Weitere Infos.

Opta: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Opta eingebettet. Weitere Infos.

Pinpoll: Auf manchen unserer Seiten werden Umfragen von Pinpoll eingebettet. Weitere Infos.

Datawrapper: Auf manchen unserer Seiten werden Datenvisualisierungen von Datawrapper eingebettet. Weitere Infos.

Rawr: Auf manchen unserer Seiten werden Datenvisualisierungen von Rawr eingebettet. Weitere Infos.

Riddle: Auf manchen unserer Seiten werden Elemente von Riddle eingebettet. Weitere Infos.

Soundcloud: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Soundcloud eingebettet. Weitere Infos.

Walls.io: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von walls.io eingebettet. Weitere Infos.

Typeform: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Typeform eingebettet. Weitere Infos.

Infogram: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von Infogram eingebettet. Weitere Infos.

23degrees: Auf manchen unserer Seiten werden Inhalte von 23degrees eingebettet. Weitere Infos.

Dabei werden jeweils allenfalls lediglich elektronische Identifikationsdaten übertragen. Profil hat weder Einfluss, Kenntnis noch Zugriff auf Daten, die von den Services verarbeitet werden. Die Zuordnung des Websitebesuchs zum persönlichen Profilen der Nutzer auf den oben genannten Plattformen kann durch vorherigen Logout auf den Plattformen vermieden werden.

7. Verwendung von Cookies

Wir verwenden " Cookies", das sind Textdateien, die auf dem Gerät des Nutzers beim Besuch einer Online-Plattform gespeichert werden. Diese Cookies ermöglichen uns, den Nutzer bei einem neuerlichen Besuch der Plattform wiederzuerkennen. Damit können wir dem Nutzungsverhalten entsprechende redaktionelle Inhalte oder auch relevantere Werbung anbieten. Mehr Informationen.

Wir verarbeiten Nutzerdaten mithilfe von Cookies auf Basis der Rechtsgrundlage unserer berechtigten Interessen, insbesondere an Werbung und Marktkommunikation. Dazu weisen wir darauf hin, dass es sich bei unseren Onlineportalen in der Regel um kostenfrei zur Verfügung gestellten redaktionellen Inhalt handelt, der entsprechend finanziert werden muss, wozu wir entsprechende Werbeeinschaltungen auf unseren Websiten vornehmen. Cookies dienen uns dabei zum einen dazu, zielgerichtetere Werbung zu schalten, zum anderen auch aber dazu festzustellen, inwieweit die veröffentlichte Werbung ankommt. Zusätzlich verwenden wir Cookies auch dazu, um Rückschlüsse auf das Nutzerverhalten auf unseren Websites vornehmen zu können, was wiederum dazu dienen soll, unser Angebot laufend zu verbessern. All dies dient der Wahrnehmung einerseits unseres Grundrechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit, aber auch der Wahrnehmung unserer berechtigten wirtschaftlichen Interessen. Demgegenüber erachten wir eine Interessensbeeinträchtigung bei unseren Nutzern als kaum gegeben. Durch das Zulassen von Cookies kann ihnen gegenüber zielgerichtetere Werbung ausgespielt werden, was letztlich wohl zu deren Vorteil gereicht. Auch wird in diesem Zusammenhang lediglich die IP-Adresse unserer Nutzer verarbeitet, die in Wahrheit allenfalls Rückschlüsse auf das verwendete Gerät, nicht aber zwingend auf die Person des Nutzers zulässt.

Insgesamt sind wir hier also der Auffassung, dass die Setzung von Cookies auf unseren Websites unseren Nutzern primär zum Vorteil gereicht, ohne in deren Interessen in ungebührlicher Weise einzugreifen.

Dennoch wollen wir unseren Nutzern nichts aufzwingen. Aus diesem Grund haben wir zusätzlich die Möglichkeit vorgesehen, unsere Onlineportale gegen ein geringes Entgelt auch cookiefrei zu nutzen (siehe dazu Punkt 8. Pay or Okay). Diese Option bieten wir jedem Nutzer beim erstmaligen Besuch unserer Portale an. Es steht daher jedem Nutzer frei, zu wählen, ob er unsere Angebote lieber kostenfrei mit Werbeausspielungen oder kostenpflichtig und ohne dass man eine Werbeausspielung in Anspruch nehmen möchte.

Im Ergebnis verwenden wir daher auf unsere Websiten daher folgende Cookies auf den Rechtsgrundlagen unserer berechtigten Interessen, allenfalls in Kombination mit der eingeholten Einwilligung unserer Nutzer

Folgende Cookies werden auf den Websiten verwendet

7.1 Essentielle Cookies

7.1.1 Cloudflare

Cloudflare ist ein Service der für die Auslieferung unserer Inhalte notwendig ist. Cloudflare beachtet die Datenschutzbestimmungen der “Privacy-Shield”-Zertifizierung. Cloudflare verarbeitet keiner persönlichen Daten der Nutzer und es sind keine Rückschlüsse auf die einzelnen Nutzer möglich.

__cfduid: Verwendet vom Content-Netzwerk Cloudflare, um vertrauenswürdigen Web-Traffic zu identifizieren.

7.1.2 Google Analytics

Um Google Analytics datenschutzkonform einsetzen zu können, wurde zusätzliche Einstellungen vorgenommen, wonach Google Analytics den letzten Teil der IP-Adressen der Plattform löscht ("anonymize IP"). Die unter Einsatz der Cookies erzeugten Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die IP Adresse wird bereits zuvor um die letzten drei Stellen gekürzt (anonymize IP), eine eindeutige Zuordnung der IP Adresse ist Google somit alleine aufgrund der übermittelten IP nicht möglich. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen der "Privacy-Shield"-Zertifizierung.

Durch die Nutzung dieser Plattform erklärt sich der Nutzer mit der Bearbeitung der über ihn erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der Nutzer kann die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung seiner Browser-Software und darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf die Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. der IP- Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem er das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterlädt und installiert: https://tools.google.com. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz findet der Nutzer hier bzw. hier.

Folgende Cookies stammen von Google Analytics:

_gid: Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. Es ermöglicht User zu unterschieden.

_ga: Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. Es ermöglicht User zu unterscheiden._gat: Es ermöglicht die Anforderungsrate (request-rate) einzuschränken.

__utma: Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch.

__utmb: Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer auf die Website zugreift um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen.

__utmc: Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer die Website verlässt um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen

__utmt: Verwendet um die Geschwindigkeit der Anfragen an Server zu drosseln.

__utmz: Sammelt Daten dazu, woher der Benutzer kam, welche Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link angeklickt wurde und welche Suchbegriffe verwendet wurden.

7.1.3 ÖWA - Österreichische Webanalyse

Die Telekurier Online Medien GmbH & Co. KG ist Mitglied der ÖWA. Die Webanalyse der ÖWA bietet ein Instrument zur Messung standardisierter serverseitiger Kennzahlen über die Nutzung von Online-Angeboten und ermöglicht so unabhängig erhobene, geprüfte und damit vergleichbare Daten. Diese Daten dienen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Online-Angeboten und Medienagenturen. Zusätzlich wird im Rahmen der ÖWA Plus ein Fragebogen an Zielpersonen direkt auf unserer Website ausgespielt. Die Umfrage dient dazu Aufschluss über die Besucher zu bringen. Alle Daten werden anonym verarbeitet und es werden keine IP-Adressen gespeichert.

Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung der ÖWA hier.

i00/ioam2018: Auf unserer Seite werden mittels dem Skalierbaren Zentralen Messsystem - kurz SZM - der österreichischen Webanalyse Kennzahlen zur Nutzung unserer Online-Angebot erhoben. Die Daten für die ÖWA werden anonym erhoben und es können zu keiner Zeit Rückschlüsse zu einzelnen Nutzern gezogen werden.

POPUPCHECK: dient zur Steuerung der Userbefragung im Rahmen der ÖWA Plus. Der Fragebogen wird Usern anhand einer im Vorhinein definierten Wahrscheinlichkeit ausgespielt.

7.1.4 Onthe.io

Unser Website benutzt den Service onthe.io zur Webanalyse. Der Service ermöglicht es das Nutzungsverhalten der User auf der Seite zu analysieren und Optimierungen vorzunehmen. Es werden zu keiner Zeit persönliche Daten von Websitenutzern verarbeitet. Die IP-Adressen der Besucher werden anonymisiert. Es sind somit keine Rückschlüsse auf einzelne Nutzer möglich. Die datenschutzrechtlichen Hinweis finden Sie hier.

__io: Registriert eine zufällige ID bei Nutzer um Nutzer zu unterscheiden.

__io_d: Registriert die Anzahl der besuchten Seiten, die ein User innerhalb eines Besuchs aufruft.

__io_first_source: Registriert die Quelle von der der Websitebesuch stammt.

__io_unique: Datum des letzten Besuchs auf der Website.

7.1.5 Google AdManager

Wir benutzen auf unserer Website Google AdManager zur Auslieferung unserer Werbung. Google AdManager ermöglicht es uns auf all unseren Seiten Werbung auszuspielen und diese auch mit einem Frequency Cap. Das Frequency Cap steuert die Häufigkeit mit der ausgespielten Werbeanzeigen. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen der "Privacy-Shield"-Zertifizierung. Weitere Informationen finden Sie hier.

IDE: Verwendet von Google AdManager um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer.

7.1.6 Outbrain

Wir benutzen auf unserer Website Outbrain zur Auslieferung von Content-Empfehlungen, nativer Werbung und Content-Marketing-Inhalten. Alle Daten werden anonymisiert verarbeitet und es werden keine IP-Adressen gespeichert. Weitere Informationen finden Sie hier.

7.1.7 Piano

Im Rahmen der Digitalen Abonnements werden Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag von Piano Software Inc., One World Trade Center Suite 46D, New York, NY 10007 (“Piano”) verarbeitet. Die Zusammenarbeit mit Piano liegt einer entsprechenden Vereinbarung zugrunde, welche die Wahrung der Betroffenenrechte sicherstellt. Zusätzlich sind EU-Standardvertragsklauseln unterzeichnet worden, mit denen die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern vertraglich geregelt wird. Piano beachtet auch die Datenschutzbestimmungen der „Privacy-Shield“-Zertifizierung. Im Rahmen der Datenverarbeitung wird der letzte Teil der IP-Adressen zudem automatisch anonymisiert, sodass Piano eine eindeutige Zuordnung der IP Adresse alleine aufgrund der übermittelten IP nicht möglich ist.

__tbc: Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. Es ermöglicht User zu unterscheiden.

xbc: Das Experience Cookie speichert verschlüsselte Daten, die von Piano’s Composer-Produkten verwendet werden.

__tac: Das Token-Zugriffslisten-Cookie enthält die Ressourcen, auf die ein Benutzer Zugriff hat, und die Ablaufzeit für diesen Zugriff. Es kann von Piano-Clients als eine Möglichkeit zum Überprüfen des Benutzerzugriffs auf Ressourcen entschlüsselt und gelesen werden.

__tae: Zeitstempel für das Ablaufen des Token-Zugriffslisten-Cookies.

__ut: Das User-Token-Cookie speichert verschlüsselte Daten, die von allen Piano-Benutzerkonten verwendet werden.

__tpcc_: Piano verwendet diesen Kampagnencode, um zu melden, wie viele Benutzer auf diese Kampagne geantwortet haben und wie viele Benutzer auf der Website des Publishers gegen Angebote konvertiert haben.

__pc_: Cookie zum Tracking des Userverhaltens auf der Website

__adblocker: Dieser Cookie wird gesetzt, wenn der User der Website einen Adblocker verwendet um Inhalte zu blockieren, wenn dieser aktiv ist und um den User eine Nachricht anzuzeigen, die ihn auffordert den Adblocker zu deaktivieren.

__utp: Enthält Benutzerdetails für den angemeldeten Benutzer.

7.2. Werbe-Cookies

7.2.1 Tag-in-Tag-Schaltungen

Tag-in-Tag bezeichnet jene Art der Werbeschaltung, bei der nicht das Werbemittel des werbenden Kunden physisch in Form einer Datei an das Medienunternehmen übermittelt wird, sondern stattdessen ein Script oder ein clientseitiger Aufruf von Inhalten eines Servers, der sich nicht im Einflussbereich des Medienunternehmens befindet, gestartet wird.

Wir schließen mit all unseren Geschäftspartnern Kooperationsverträge, in denen wir sie auf ihre datenschutzrechtlichen Pflichten hinweisen und die Einbindung potenziell schädlicher Tags auf unserer Webseite untersagen.

Werbepartner:

Mindshare: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Mediacom: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

GroupM: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Dentsu Aegis Network: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Havas Media: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

media.at: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Media 1: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

OMD: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

IPG: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

add2: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Createam: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Crossmedia: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Mediascale: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Pulpmedia: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Reichl und Partner: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Noack & Partner: Datenschutzerklärung

Fastbridge UM Panmedia: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Performics: Datenschutzerklärung

PHD: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Publicitas: Datenschutzerklärung

MEC / Wavemaker: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Maxus / Wavemaker: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Publicis: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

7.2.2 Drittvermarkter und Programmatische Werbung

Als Programmatische Werbung wird das automatisierte schalten der Werbung über unsere programmatischen Werbenetzwerke bezeichnet. Hier stellt der Publisher die Werbeplätze durch Einbindung eines Tags zur Verfügung welche dann über die programmatischen Werbenetzwerke versteigert werden. Wir weisen darauf hin, dass ein Teil der Werbeeinschaltungen auf unseren Websites via „Open Market“ vergeben werden, sodass wir nicht zu jeder Zeit wissen, welche Werbeeinschaltung welchen Werbeanbieters konkret ausgespielt wird.

Bei programmatischer Werbung hat der Werbende die Möglichkeit Cookies auf Ihrem Endgerät zu setzen. Nicht der Publisher, sondern der Werbende entscheidet über die Verwendung der Cookies und die durch ihn verarbeiteten Daten. Die Verantwortung bei der Datenverarbeitung datenschutzkonform zu handeln liegt bei dem Werbenden.

Dieselbe Logik trifft auf die Einbindung von Drittvermarktern zu.

Improve Digital: Datenschutzerklärung

Goodle AdExchange: Datenschutzerklärung

Teads: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

YOC: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Google: Datenschutzerklärung

Criteo Europe: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Adform Group 3: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Amazon EU: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

The Trade Desk: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

AdRoll.com 3: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Media Math: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Conversant: Datenschutzerklärung

Online Media Partners: Datenschutzerklärung

Emetriq: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

AppNexus: Datenschutzerklärung

Nano Interactive: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

DataXu EU: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Adello Group AG: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Sociomantic: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Open X: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Index Exchange: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

AdClear: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Adello: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

BDSK Handels GmbH & Co. KG: Auskunftsbegehren

Cloudflare: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

emetriq: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

gskinner: Auskunftsbegehren

Integral Ad Science: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

MaxCDN: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Oracle Data Cloud: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

PubMatic: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Salesforce DMP: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Yieldlab: Datenschutzerklärung, Auskunftsbegehren

Unsere Nutzer haben die Möglichkeit unsere Portale auch ohne den Einsatz von Werbecookies (siehe Punkt 7.2) zu nutzen. Dazu bieten wir jedem Nutzer die Möglichkeit beim Aufruf unserer Portale zwischen einer „werbefreien“ (also ohne zielgerichtete Werbung durch Cookies) Version und der regulären Version (unter Einsatz der oben dargestellten Cookies) zu nutzen. Für die „werbefreie“ Version wird ein geringfügiger finanzieller Beitrag verrechnet. Die Abwicklung ist einfach und erfolgt über Piano Software Inc. (siehe Punkt 9.3 „Übermittlung an Auftragsverarbeiter“).

9. Übermittlungsempfänger

9.1 Übermittlung im Konzern

Profil ist Teil einer Unternehmensgruppe. Zur Erfüllung seiner umfangreichen Verpflichtungen bedient sich Profil in arbeitsteiliger Weise auch der konzernverbundenen Unternehmen. Daran hat Profil ein überwiegendes berechtigtes Interesse (Erwägungsgrund 48 der DSGVO). Der Nutzer ist damit einverstanden, dass seine Daten an die konzernverbundene Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG für Werbe- und Marketingzwecke betreffend das Magazin Profil sowie produktbezogene Umfragen übermittelt werden können. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

9.2 Übermittlung an externe Verantwortliche

Zur eigenverantwortlichen Verarbeitung werden an Dritte gestützt auf das berechtigte Interesse, Werbung zu treiben, nur Kunden- und Interessentendateien weitergegeben, soweit dies nach § 151 Gewerbeordnung zulässig ist. Kunden- und Interessentendateien, welche in § 151 Gewerbeordnung nicht genannte Datenkategorien enthalten, insbesondere Telefonnummer und E- Mail-Adresse, werden ausschließlich mit Einwilligung der betroffenen Person weitergegeben.

9.3 Übermittlung an Auftragsverarbeiter:

Wir setzen zur Erbringung unserer Leistungen oder zur Abwicklung unseres Geschäftsbetriebes Auftragsverarbeiter ein, welche die Datenverarbeitung nach unseren Vorgaben und Weisungen für uns durchführen. Dabei handelt es sich konzernintern um die Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Gesellschaft m.b.H. & Co Kommanditgesellschaft, Richard Strauß Straße 16, 1230 Wien und konzernextern um folgende Unternehmen:

„Mailchimp“: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Zweck: E-Mail-Kampagneneversand

Cloudflare Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 USA

Zweck: Service zur Auslieferung unserer Website

IO ANALYTICS LLC, 201-203 Kharkivske Highway, Kiev, 02121, Ukraine

Zweck: Nutzungsanalyse

Google LLC („ Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Zweck: Analyse des Nutzungsverhalten, Ausspielung von Werbung

Piano Software Inc.,

One World Trade Center Suite 46D, New York, NY 10007

Zweck: Login, Registrierung, Nutzungsanalyse, Aboangebot und Bezahlung

CleverPush GmbH,

Nagelsweg 22, 20097 Hamburg

Zweck: Push-Benachrichtigungen

Visiolink ApS

Bjørnholms Alle 20, 8260 Viby J, Dänemark

Zweck: Bereistellung der ePaper App

9.4 Grenzüberschreitende Übertragungen

Unsere Dienstleistungen werden in der Regel von Österreich aus erbracht und werden Ihre Daten auch in Österreich gespeichert. Eine Übermittlung außerhalb des Europäischen Wirtschafts¬raums (EWR) erfolgt in folgenden Fällen:

Google

Land: USA (Privacy Shield)

Datenarten:

Google Analytics: anonymisierte IP-Adresse, Websitetiel, browserspezifische Informationen, Informationen über die Websitenutzung

Google Login: Elektronische Identifikationsdaten

Google Werbeservices (DFP, Adsense, AdExchange): Elektronische Identifikationsdaten

Einbindung von Content von Drittanbietern: Elektronische Identifikationsdaten

Youtube

Land: USA (Privacy Shield)

Datenarten:

Einbindung von Content von Drittanbietern: Elektronische Identifikationsdaten

Facebook

Land: USA (Privacy Shield)

Datenarten:

Social Plugins: Elektronische Identifikationsdaten

Facebook Login: Elektronische Identifikationsdaten

Einbindung von Content von Drittanbietern: Elektronische Identifikationsdaten

Twitter

Land: USA (Privacy Shield)

Datenarten:

Social Plugins: Elektronische Identifikationsdaten

Facebook Login: Elektronische Identifikationsdaten

Einbindung von Content von Drittanbietern: Elektronische Identifikationsdaten

Instagram:

Land: USA (Privacy Shield)

Datenarten:

Einbindung von Content von Drittanbietern: Elektronische Identifikationsdaten

Vimeo:

Land: USA (Privacy Shield)

Datenarten:

Einbindung von Content von Drittanbietern: Elektronische Identifikationsdaten

Riddle:

Land: USA (Privacy Shield)

Datenarten:

Einbindung von Content von Drittanbietern: Elektronische Identifikationsdaten

Pinterest:

Land: USA (Privacy Shield)

Datenarten:

Einbindung von Content von Drittanbietern: Elektronische Identifikationsdaten

Spotify:

Land: USA (Privacy Shield)

Datenarten:

Einbindung von Content von Drittanbietern: Elektronische Identifikationsdaten

Soundcloud:

Land: USA (Privacy Shield)

Datenarten:

Einbindung von Content von Drittanbietern: Elektronische Identifikationsdaten

Cloudflare:

Land: USA (Privacy Shield)

Datenarten:

anonymisierte IP-Adressen

Mailchimp:

Land: USA (Privacy Shield)

Datenarten:

E-Mail-Adresse

IO Analytics LLC:

Land: Ukraine (Standardsvertragsklauseln)

Datenarten:

anonymisierte IP-Adressen, Informationen über die Websitenutzung

Piano, Inc.:

Land: USA (Privacy Shield)

Datenarten:

E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname, anonymisierte IP-Adresse, Abodaten

10. Bewertung von persönlichen Aspekten unserer Nutzer („Profiling“)

10.1 Weiters speichern wir zum Zweck der Vermeidung von Streuverlusten (und der Minimierung von Datenverarbeitungen) bei der Ausspielung von Werbeinhalten und im Direktmarketing das Nachfrageverhalten, wie zum Beispiel Bestellungen von Angebot, Reaktionen auf Angebote, und schließt daraus auf bestimmte persönliche Interessen. Diese bewerteten Interessen verwenden wir, um den Kunden zielgerichtet interessensspezifische Angebot und Werbung zu übermitteln und so Streuverluste bei der Werbung zu vermeiden.

10.2 Sie können gegen die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken des Profiling jederzeit und ohne Angabe von Gründen Widerspruch einlegen. Der Widerspruch bewirkt, dass wir Ihre personenbezogenen Daten zukünftig nicht mehr zu Zwecken des Profiling verarbeiten.

11. Speicherdauer

Personenbezogene Daten, die bei der Registrierung oder im Zusammenhang mit einem unserer Services erfasst werden, werden bis auf Widerruf gespeichert.

Ihre Daten von registrierten Kunden werden auf Grund der oben genannten Rechtsgrundlagen grundsätzlich noch 40 Monate nach Beendigung der Vertragsbeziehung (somit 36 Monate mögliche vertragliche Schaden¬ersatzansprüche zuzüglich höchstens vier Monate Zustelldauer einer Klage) personenbezogen verarbeitet und danach (jedenfalls der Personenbezug) gelöscht.

12. Betroffenenrechte

Durch das Datenschutzrecht kommen Ihnen als von einer Datenverarbeitung betroffene Person folgende Rechte zu:

Auskunftsrecht: Auf Anforderung erteilen wir Ihnen unentgeltlich Auskunft über den Umfang, die Herkunft und den/die Empfänger der gespeicherten Daten sowie den Zweck der Speicherung. Bitte verwenden Sie hierfür den verlinkten Antrag auf Auskunft. Bei exzessiven Auskunftsbegehren (öfter als 4 Mal pro Jahr) behalten wir uns die Verrechnung eines Aufwandersatzes vor.

Recht auf Berichtigung: Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität unrichtige oder unvollständige Informationen gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen.

Löschung: Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie ein Recht auf Löschung, etwa im Zusammenhang mit einem Widerspruch oder wenn Daten unrechtmäßig erhoben wurden. Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Löschung vorliegen (dem also keine gesetzlichen Pflichten oder überwiegenden Interessen entgegenstehen), werden wir die begehrte Löschung umgehend vornehmen.

Einschränkung: Sie können aus den Gründen, die einen Löschungsanspruch begründen, auch Einschränkung der Datenverarbeitung begehren – dann müssen die gespeicherten Daten gespeichert bleiben (zB zu Beweissicherungszwecken), dürfen aber nicht mehr anderwertig genutzt werden.

Widerspruch/Widerruf: Gegen Datenverarbeitung , die wir gestützt auf ein berechtigtes Interesse vornehmen, können Sie Widerspruch einlegen – soweit es um Datenverarbeitung für Direktwerbezwecke geht, wirkt dieses Widerspruchsrecht absolut. Abgegebene Einwilligungen können jederzeit schriftlich und kostenfrei widerrufen werden.

Datenübertragbarkeit: Wenn Sie die von Ihnen bekannt gegebenen Daten einem anderen Verantwortlichen übergeben wollen, werden wir diese in einem elektronisch übertragbaren Format bereitstellen.

Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde: Wir weisen Sie weiters auf Ihr Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde hin: Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. Gerne können Sie sich aber auch jederzeit direkt an uns wenden. Die Kontaktdaten lauten

Österreichische Datenschutzbehörde

Barichgasse 20-42, 1030 Wien

E-Mail: [email protected]

Nützen Sie zur Ausübung dieser Rechte bitte die Kontaktinformation am Ende dieser Richtlinie.

13. Sicherheit

Wir sind bestrebt, für angemessene organisatorische, technische und verwaltungs¬technische Sicherheitsmaßnahmen zu sorgen, um Informationen innerhalb unserer Organisation zu schützen. Leider kann die Sicherheit einer Datenübertragung oder eines Speichersystems niemals zu 100% garantiert werden. Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass Ihre Interaktion mit uns nicht mehr sicher ist, dann informieren Sie uns bitte umgehend über das Problem. Je schneller Sie uns Bescheid gebt, umso kleiner können wir einen allfälligen Schaden halten.

14. Pflicht zur Bereitstellung von Daten

Unsere Nutzer trifft keine Pflicht zur Bereitstellung von Daten.

15. Automatisierte Entscheidungsfindung

Unser Nutzer unterliegt keiner automatisierten Entscheidung, die ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet.

16. Links

Diese Datenschutzrichtlinie bezieht sich nicht auf den Datenschutz, Informationen oder sonstige Praktiken von Dritten und wir sind für diese nicht verantwortlich. Dazu zählen auch Dritte, die Seiten oder Dienstleistungen betreiben, auf welche die Dienstleistungen verlinkt sind. Die Aufnahme eines Links in unsere Website bedeutet keine Unterstützung der verlinkten Seite oder Leistung unsererseits oder seitens unserer verbundenen Unternehmen und sie ist auch kein Hinweis auf eine Zugehörigkeit zu diesem Dritten. Bitte beachten Sie , dass wir nicht für die Erfassungs-, Nutzungs- oder Offen¬legungsrichtlinien und -praktiken (einschließlich Datenschutzpraktiken) anderer Organisationen, wie die anderer App-Entwickler, App-Anbieter, Anbieter von Platt¬formen für soziale Medien, Betriebssystemanbieter oder WLAN-Anbieter verantwortlich sind. Ebenso sind wir nicht für Informationen verantwortlich, die Ihr gegenüber anderen Organisationen über oder in Verbindung mit unseren Software-Anwendungen oder Seiten in den sozialen Medien offenlegen.

17. Minderjährige und Kinder

Unsere Dienstleistungen richten sich nicht an Personen, die jünger als 14 Jahre sind und ersuchen wir darum, dass diese Personen uns keinerlei Informationen oder Daten zur Verfügung stellen. Diese Personen werden jedenfalls nicht bewusst verarbeitet und allenfalls, nach Bekanntwerden, umgehend gelöscht.

18. Änderung dieser Datenschutzrichtlinie

Wir werden diese Datenschutzrichtlinie gegebenenfalls von Zeit zu Zeit überarbeiten. Die Verwendung Ihrer Daten unterliegt der jeweils aktuellen Version, die unter https://kurier.at/datenschutz abgerufen werden kann. Änderung dieser Datenschutzerklärung werden wir über https:// profil.at/datenschutz oder, im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit Ihnen, per E-Mail an eine mit Ihrem Account verknüpfte E- Mail-Adresse bekanntgeben.

19. Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Kommentare oder Anfragen in Bezug auf diese Datenschutzerklärung. Sie können sich mit uns bzw. mit unserem Datenschutz-verantwortlichen mithilfe der folgenden Kontaktdaten in Verbindung setzen:

Profil Redaktion GmbH

1190 Wien, Leopold-Ungar-Platz 1

Tel. +43 (0)5 9030

Fax: +43 (0)5 9030-22257

E-mail: [email protected] profil.at

Stand: Mai 2020