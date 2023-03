Dirk Stermann: „Dann ist Deutschland wirklich verloren“

Leiden Sie als Exildeutscher unter der deutschen Misere?

Stermann

Ich bin nicht mehr so oft in Deutschland, aber dieses Grundgefühl, dass das Land nicht mehr so gut funktioniert wie das Land, aus dem ich einst kam, ist doch virulent.

Das war Mitte der 1980er-Jahre, Deutschland war Meister aller Klassen: Wirtschaft, Verwaltung, Ingenieurskunst, Fußball.

Stermann

Ich bin 1987 nach Wien gekommen, aus diesem Helmut-Kohl-Deutschland, das stets sehr unsympathisch rüberkam, weil es immer den Hauch des Perfektionismus verströmte. Ich weiß nicht, ob es an meinem Abschied lag oder nicht, aber dieses Bild lässt sich nicht mehr aufrechterhalten. Ich habe das Gefühl, dass Deutschland durch die Wiedervereinigung verostdeutscht ist.