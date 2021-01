Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!

Gehören Sie auch zu jenen, die das Neue Jahr mit den Worten „Es kann nur besser werden“ begrüßt haben? Nun, es war gerade einmal sechs Tage alt, da überwältigte es uns mit Nachrichten, die uns schnell wieder am silvesterlichen Optimismus zweifeln ließen: dem Sturm auf das US-Kapitol, einem Ereignis von historischem Ausmaß, dessen Nachwirkungen uns noch länger beschäftigen werden. Auch Siobhán Geets widmet sich in der druckfrischen profil-Ausgabe dem Thema und analysiert Donald Trumps Liebeserklärung an die Feinde der Demokratie. „Während die TV-Journalisten in den Live-Kommentaren schwanken, ob sie die Eindringlinge „Putschisten“, „Aufständische“ oder gar „Terroristen“ nennen sollen, empfindet das Staatsoberhaupt nur eine Emotion für die Gewalttäter: Mitgefühl“, schreibt die Außenpolitik-Redakteurin.