5 Business Angel, die dich in deiner Vision voranbringen

Manchmal reicht eine brillante Idee nicht aus – es braucht die richtige Unterstützung, um Träume in die Tat umzusetzen. Business Angels, die mit Kapital, Knowhow und einem starken Netzwerk zur Seite stehen. Ob Tech-Startups in der Frühphase oder KMUs auf Wachstumskurs. profil zeichnet in den Kategorien Gesellschaft, Unternehmertum, Kreativwirtschaft, Nachhaltigkeit und Innovation, Projekte und Visionen für eine bessere Zukunft aus. Neben Ruhm und Ehre erwarten den Preisträgerinnen und -träger die Chance, ihre Idee gemeinsam mit fünf erfahrenen Business Angels weiterzuentwickeln.

1. Accenture Song

Die Kreativ- und Marketingeinheit von Accenture ist kein Business Angel im klassischen Sinne. Der international tätige Beratungsagentur hilft Unternehmen dabei, durch moderne Technologien und datenbasierte Ansätze ihre Marken zu stärken und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Mit einem Fokus auf digitale Transformation und user-orientierten Lösungen arbeitet das Team eng mit Kunden zusammen, um deren Relevanz am Markt zu steigern.