Gratulation an die Sieger der Kategorie KREATIVWIRTSCHAFT

Die Kreativwirtschaft ist ein zentraler Bestandteil der modernen Ökonomie und umfasst eine Vielzahl von Branchen wie Film, Musik, Design, Mode, Architektur und digitale Medien. Sie ist ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor und Innovationsmotor, der zahlreiche andere Wirtschaftszweige befruchtet. In Österreich trägt die Kreativwirtschaft erheblich zur Wertschöpfung bei und bietet tausenden Menschen Beschäftigung, sowohl direkt in kreativen Berufen als auch in angrenzenden Bereichen wie dem Vertrieb, der Produktion oder der Technologie.

Ein entscheidender Vorteil der Kreativwirtschaft ist ihre Fähigkeit, kreative Ideen in marktfähige Produkte und Dienstleistungen umzuwandeln. Dies fördert nicht nur den kulturellen Reichtum eines Landes, sondern steigert auch seine globale Wettbewerbsfähigkeit. Das Siegerunternehmen SILOSOPHIE beweist diese Fähigkeit eindrucksvoll: der gemeinnützige Verein verwandelt mit einer Kombination aus Photovoltaik und Streetart Silotürme in lebendige Symbole. Die Denkmäler werden dabei zu energieproduzierenden Kunstwerken. So werden graue Silotürme zu Wahrzeichen der Zukunft transformiert und industrielles Kulturgut bleibt erhalten.

Österreich hat eine lange Tradition in der Kreativwirtschaft, die tief in der Kultur des Landes verankert ist – von klassischer Musik über innovative Architektur bis hin zur aufstrebenden Games- und Filmindustrie. Zudem spielt die Kreativwirtschaft eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Innovation und Digitalisierung. Sie schafft Raum für neue Denkweisen, Experimente und interdisziplinäre Zusammenarbeit, was oft zu technologischen Durchbrüchen führt. Besonders im digitalen Zeitalter gewinnt die Kreativwirtschaft an Bedeutung, da neue Technologien wie Künstliche Intelligenz und virtuelle Realität immer mehr Anwendung finden und die Grenzen zwischen Kunst und Technologie zunehmend verschwimmen lassen.

Die Innovationskraft der Kreativwirtschaft gilt es weiter voranzutreiben! Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft hat daher kürzlich einen neuen Creative Industries Rat ins Leben gerufen. Dieser Rat setzt sich aus Expertinnen und Experten verschiedenster Kreativwirtschaftsbranchen zusammen und berät das BMAW zur Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen. Eine wesentliche Rolle des Creative Industries Rat ist die Unterstützung bei der Umsetzung des kürzlich veröffentlichten Innovationsprogramms für die Kreativwirtschaft 2030 des BMAW und der Wirtschaftskammer Österreich. Dessen Ziel ist es, die Creative Industries als aktive Mitgestalterinnen der ökologischen, gesellschaftlichen und digitalen Transformation zu stärken und die Innovationsrolle der Creative Industries bei der Entwicklung und Skalierung von transformativen Innovationen weiterzuentwickeln. Nähere Informationen finden Sie unter www.bmaw.gv.at.