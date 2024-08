“zeig profil”, lautet unser Leitsatz. Er ist der Grundstein für die Idee des ZEIG PROFIL AWARD und ein Aufruf an alle, die mit Engagement und Charakterstärke ihre persönliche Vision für eine positive Entwicklung in der Gesellschaft einsetzen. Wenn das mit einem innovativen Konzept geschafft ist, sollte das Projekt eingereicht werden. Preisträger:innen in allen Kategorien denken und arbeiten mit Business-Angels weiter.

Nicht nur reden, sondern auch tun

Alles spricht von Wandel, jeder fragt nach Lösungen. Lücken und Schwachpunkte in unseren demokratischen Systemen gibt es viele. Es braucht einiges an Änderungen in Denkmustern. Und ja, es gibt sie. Es entstehen spannende Initiativen mit dem Ziel, wirtschaftliches und gesellschaftliches Neudenken zu etablieren. Und eben die, die neu denken und als Vorbilder andere ermutigen und motivieren sollen, holen wir mit dem ersten ZEIG PROFIL AWARD im November in Wien vor den Vorhang.

Smarte Köpfe vereinen

Mit der AWARD-Idee haben wir es uns nicht nur zur Aufgabe gemacht, den Preisträger:innen für Anerkennung, Prestige und Bekanntheit mit guter Medien-Coverage unter die Arme zu greifen. Wenn die Bevölkerung aufgerufen wird, eine erfolgreiche Umsetzung innovativer Projekt-Ideen einzureichen, steckt mehr dahinter, als Ihnen nur eine breitenwirksame

Plattform zu bieten. Es warten Inkubatoren und Business-Angels (zum jetzigen Zeitpunkt sind wir noch in Detail-Verhandlung) auf engagierte, mutige Köpfe, ihre Konzepte und Kreativität, mit der sie in Österreich, in welcher Branche auch immer, einen positiven Effekt geschafft haben. Sie werden die Preisträger:innen jeder Kategorie begleiten, bestehende Projekt-Ideen weiterdenken oder sie mit neuen Geschäftsansätzen und ihrem Netzwerk verknüpfen.

© Stellantis © Stellantis Projekt einreichen und ein ganzes Jahr DS4 cruisen Ein Jahr können deine Reisen zu einem Traum werden. Unter allen, die ihre Projektideen entsprechend unserer Teilnahmebedingungen beim ZEIG PROFIL AWARD einreichen, verlosen wir einen DS4 Collection ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY der jungen französische Marke DS Automobiles. Gleich hier Projekt einreichen!

Individualität in fünf Kategorien

Nicht die Größe des Projekts oder die Auftraggeber sind entscheidend. Auch die persönlich formulierte Vision, welche Impulse dafür notwendig waren oder in welchem Sektor das Projekt zum Umdenken motiviert hat. In allen fünf Kategorien steht die Idee im Mittelpunkt und welchen positiven Effekt sie auf die Zukunft der österreichischen Gesellschaft hat.

Kategorie Gesellschaft

präsentiert von den Österreichischen Lotterien Soziale Gerechtigkeit, Integration und das Wohl der Gesellschaft. In dieser Kategorie werden Menschen geehrt, die mit ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement benachteiligte Gruppen unterstützen und ihre Ressourcen dafür einsetzen, für mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit zu kämpfen. Das können Menschenrechtsaktivisten, NGOs, Sozialarbeiter oder Freiwillige sein.



Kategorie Unternehmertum

präsentiert von Julius Meinl Eine innovative Geschäftsidee für mehr soziale Verantwortung und Integrität ist hier richtig eingereicht. Das können Gründer:innen von Unternehmen sein, die Arbeitsplätze schaffen und gleichzeitig auf Regionalität setzen. Auch Innovationsgeist ist bei der Suche nach neuen Ideen, Produkten, Dienstleistungen oder Geschäftsmodellen gefragt, um Marktlücken zu füllen oder bestehende Angebote zu verbessern.



Kategorie Kreativwirtschaft

präsentiert von Graphit Lifestyle Die Kreativwirtschaft widmet sich Menschen, deren Werke in Kunst, Design, Architektur oder Film eine gesellschaftliche Debatte anstoßen und kulturelle Vielfalt fördern. Projekte, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben, neue Marktpotenziale erschließen oder nachhaltige und lebenswerte Lebensstile fördern, dienen dieser Kategorie als Vorbilder.



Kategorie Nachhaltigkeit

präsentiert von Austrian Power Grip Hier geht es um nachhaltig regionale oder nationale Initiativen und Projekte zur Schaffung innovativer Lösungen in allen Lebensbereichen als Puzzleteil zur Bewältigung des Klimawandels und dessen Auswirkungen. Das kann in den Bereichen, Energiewende und Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Bauen und Mobilität (Verkehrswende), nachhaltige Land- & Nahrungsmittelwirtschaft oder Ressourcenschonung & Konsumgewohnheiten sein.



Kategorie Innovation

präsentiert vom Klimafonds Innovation bezieht sich auf die Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen, Prozesse oder Geschäftsmodelle, die einen Mehrwert bieten, bestehende Probleme lösen oder Bedürfnisse erfüllen. Sie repräsentiert einen neuen Ansatz, trägt zur Verbesserung von Unternehmen, Branchen oder der Gesellschaft als Ganzes bei.

In dieser Kategorie küren wir Forscher, Entwickler, Start-Ups, Unternehmen, Universitäten, Innovationsgemeinschaften aus verschiedenen Netzwerken und Initiatoren von nachhaltigen Technologien in den Bereichen Wissenschaft, Ingenieurwesen und Entwicklung digitaler Projekte.

© MOON Power © MOON Power MOON Alpha Two E-Scooter für die Sieger:innen Nach der AWARD-Show im Herbst können die frischgekürten Preisträger:innen einen coolen Elektro-City-Flitzer von MOON mit nach Hause nehmen. Er ist genau das Richtige für eine flexible Fahrt durch den Alltag - individuell, emissions- und staufrei.

Österreich wählt

Am Samstag, 03. August 2024 startet der Aufruf zur Projekteinreichung, die erste der insgesamt drei Phasen bis zum Finale der Award-Verleihung. Der “call for entries” ist an alle gerichtet, die in Österreich mit erfolgreichen Projekten Vorbilder sein wollen. Wir prüfen alle Einreichungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit, danach startet die zweite Phase.



Die Öffentlichkeit als Juror

Das Voting findet öffentlich statt. Jeder kann in jeder Kategorie seinen Favoriten ins Rennen schicken. Nach Ende des Votings schaffen es pro Kategorie die ersten sechs gereihten Nominierten in die Runde der Expert:innen-Jury.



Anerkannt und unabhängig.

Das ist bei der Auswahl der zehnköpfigen Jury oberste Prämisse. Erfolgreiche Start-Ups, Inkubatoren oder Projekt-Entwickler entscheiden als Experten-Juroren über die Preisträger:innen. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt.



Der Award-Fahrplan PROJEKTEINREICHUNG

03. August 2024 - 21. September 2024

Alle Projekte können über das digitale Formular direkt unter award.profil.at eingereicht werden.

ÖFFENTLICHKEITSVOTING

05. Oktober 2024 - 19. Oktober 2024

Nach Prüfung aller eingereichten Projekt-Unterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit, wählt Österreich. Die sechs meist nominierten Projekte bilden die Grundlage für die Expert:innen-Jury.

EXPERT:INNEN-JURY

24. Oktober 2024

Zehn Juror:innen, darunter Kategorie-Partner, Business-Angels und Unternehmer, evaluieren die sechs meist nominierten Projekte und entscheiden über die Preisträger:innen in jeder der fünf Kategorien.

AWARD-SHOW

27. November 2024

Die Award-Verleihung findet mit allen Nominierten, Business-Angels, Inkubatoren, Community-Partner und geladenen Gästen in Wien statt.