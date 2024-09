Dr. KI & Herzen aus dem 3D-Drucker

1873 erklärte der Präsident der Royal Medical and Chirurgical Society das Potenzial der Gesundheitswissenschaften für ausgereizt. „Wir haben die Grenzen dessen erreicht, was mit Medizin möglich ist“, so der Brite John Eric Erichsen.

1. Organe aus dem 3D-Drucker

Wenn Niere, Herz oder Leber schlappmachen, ist ein Spenderorgan oft die letzte Rettung – aber meist nicht verfügbar, wenn es dringend gebraucht wird. Die Lösung könnten Organe aus dem 3D-Drucker sein, die aus körpereigenen Zellen zusammengesetzt sind (und damit auch die gefürchtete Abstoßungsreaktion verhindern). Am Herz aus dem Drucker wird zum Beispiel an der Universität von Stanford oder am Massachusetts Institute of Technology (MIT) geforscht. Eine Transplantation gelang bislang aber noch nicht.

profil Extra: Wann bekommt Österreich das erste Herz aus dem 3D-Drucker?

Felsinger: Meine Hoffnung: In fünf bis zehn Jahren. Was uns aber schon heute gelingt, sind individuelle Hüftprothesen aus dem 3D-Drucker. Die wurden in Österreich bereits erfolgreich eingesetzt.

2. Generative KI

Künstliche Intelligenz, die selbstständig Texte, Audiofiles, Bilder oder Videos erzeugt, ist uns spätestens seit ChatGPT geläufig. Künftig wird sie auch im Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielen – zum Beispiel bei der Aufbereitung von Daten für die Forschung oder zum Trainieren von Algorithmen. Sie würde aber auch viele Prozesse im (kostspieligen) Kontakt von Patient:innen und Gesundheitssystem vereinfachen. So könnten etwa Chatbots oder virtuelle Assistenten medizinische Fragen beantworten, die Terminvergabe beim Arzt vereinfachen oder beim Abrechnen von Leistungen durch den Bürokratiedschungel führen.

profil Extra: Schreibt uns künftig die KI krank?

Felsinger: Die KI wird auch weiterhin nicht ohne Mediziner:innen auskommen, die Mediziner:innen aber auch nicht ohne KI – darum integrieren wir die Wissensvermittlung über Künstliche Intelligenz schon jetzt in alle Curricula. Der Jackpot wäre, wenn die KI durch vernetzte Daten Diagnosen stellen könnte. Das schafft sie vorerst nur in Spezialdisziplinen wie der Hautkrebserkennung.